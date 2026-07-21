Rodri, el campeón que volvió a ser objetivo del Real Madrid: Mourinho y City mueven el tablero

Rodrigo Hernández llegó al punto más alto de su carrera, pero su próximo movimiento puede definir el último gran capítulo de su trayectoria.

Después de conquistar la Champions League con Manchester City, ganar el Balón de Oro y levantar la Copa del Mundo 2026 con España, el mediocampista aparece nuevamente en el centro del mercado europeo. Su nombre vuelve a relacionarse con el Real Madrid, mientras el club inglés intenta asegurar su continuidad.

El caso Rodri no es únicamente una negociación entre clubes. Es la historia de un futbolista que salió de España para convertirse en una referencia mundial y que ahora aparece como una posible pieza del nuevo proyecto madridista.

De Madrid a Manchester: el camino de un mediocentro de élite

Rodri conoce el fútbol español desde sus primeros pasos en la máxima categoría.

El mediocampista se formó en las divisiones inferiores del Atlético de Madrid antes de pasar por el Villarreal, donde comenzó a consolidarse como uno de los centrocampistas jóvenes con mayor proyección de LaLiga.

Su regreso al Atlético en 2018 significó el salto hacia un escenario de máxima exigencia. Un año después, el Manchester City apostó por su incorporación y pagó cerca de €70 millones por un futbolista que todavía debía demostrar que podía dominar el mediocampo de un gigante europeo.

Lo hizo.

Bajo la dirección de Pep Guardiola, Rodri evolucionó hasta convertirse en una de las piezas más importantes del sistema del City. Su capacidad para recuperar, distribuir, controlar los tiempos del partido y aparecer en momentos decisivos lo transformó en un mediocentro diferencial.

La culminación llegó con los títulos colectivos y los reconocimientos individuales que lo colocaron entre los mejores futbolistas del mundo.

Manchester City intenta blindar a su pieza clave

Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2027. La directiva inglesa busca ampliar ese vínculo para evitar que el jugador llegue a la última etapa de su contrato con mayor margen para decidir su futuro.

La importancia del español dentro del proyecto de Guardiola explica la insistencia del club.

No se trata únicamente de un mediocampista de calidad. Rodri representa el equilibrio de un equipo que durante años construyó su identidad alrededor del control del juego.

Sin embargo, el paso del tiempo añade una variable diferente.

Con 30 años, el futbolista se encuentra ante una decisión que combina aspectos deportivos, familiares y de planificación de carrera.

🚨🇪🇸 Rodri would love a return to Spain and dreams of Real Madrid, clear since months.



At same time, Florentino Pérez has always blocked this deal or any negotiations for Rodri this summer.



🔵 Man City new contract proposal, on the table since April.



➕ https://t.co/SwPPCZqNAz pic.twitter.com/1fHNA782rT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

El atractivo de volver a España

Rodri nunca ha ocultado su conexión con España. Su regreso a LaLiga aparece como una posibilidad natural después de haber desarrollado la mayor parte de su etapa de madurez futbolística fuera de su país.

El Real Madrid representa una oportunidad distinta.

No sería el fichaje de un talento por descubrir, sino la incorporación de un futbolista ya consolidado, campeón de todo y con experiencia en los escenarios más exigentes del fútbol europeo.

La pregunta para el club blanco no es si Rodri tiene nivel para jugar en el Santiago Bernabéu.

La pregunta es si una inversión de esa magnitud encaja en la política deportiva que ha marcado los últimos años del equipo.

En el Real Madrid se están replanteando internamente la situación de Rodri.



Tras su gran Mundial, una parte de la directiva presiona para llegar a un acuerdo con el centrocampista español, que se muestra totalmente abierto a volver a España, lo que siempre ha sido su prioridad.… pic.twitter.com/0gcTxmp0Mw — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2026

Mourinho y la búsqueda del equilibrio

La llegada de José Mourinho al proyecto madridista añade otro elemento a la conversación.

El técnico portugués históricamente ha dado un valor especial a los mediocampistas capaces de ordenar un equipo, recuperar equilibrio y controlar los partidos desde la zona central.

Desde esa perspectiva, Rodri representa un perfil difícil de encontrar: un futbolista con liderazgo, experiencia internacional y capacidad para modificar la estructura de un equipo.

El interés del entrenador, sin embargo, no significa que la operación esté cerrada. La decisión también depende de la valoración económica y deportiva que haga la directiva madridista.

El costo del traspaso, el salario y la duración del contrato serán factores determinantes para una negociación que todavía se encuentra en fase de análisis.

💣 GIRO en las últimas horas en el Real Madrid con Rodri.



🔜 El club QUIERE ENTRAR en la operación. No hay ACUERDO con el Manchester City, pero SÍ HAY INTENCIÓN de explorarlo.



👀 El jugador pondrá de su parte.



ℹ️ @Ramon_AlvarezMM pic.twitter.com/6mIadhm4qh — Madridista Hoy (@madridistahoy) July 21, 2026

Un movimiento que define una etapa

El futuro de Rodri reúne tres intereses distintos.

Manchester City quiere conservar al futbolista que se convirtió en el eje de su era más exitosa. El jugador contempla la posibilidad de regresar a España después de haber alcanzado la cima internacional. Y el Real Madrid analiza si incorporar a un campeón mundial de 30 años representa una excepción dentro de su modelo.

Más que un simple fichaje, el caso Rodri representa una decisión de carrera.

El mediocampista que salió de España para convertirse en una figura mundial podría regresar convertido en uno de los futbolistas más influyentes de su generación.

Ahora el mercado debe responder una pregunta: si el próximo capítulo de Rodri se escribirá nuevamente en Madrid o continuará en Manchester.