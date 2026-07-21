Así fue el regreso de Lionel Messi a Argentina después del subcampeonato en el Mundial 2026

Lionel Messi regresó este martes a Argentina desde Estados Unidos, tras su participación en el Mundial 2026, en el que la Albiceleste terminó como subcampeona. El futbolista viajó en un avión privado que lo trasladó a Rosario, su ciudad natal, donde no tuvo contacto con los aficionados que esperaban su llegada durante la madrugada.

El astro aterrizó alrededor de las 6.30 horas locales en el Aeropuerto Internacional de Rosario, en la provincia de Santa Fe, procedente de Miami. Luego recorrió en una camioneta con vidrios polarizados los pocos kilómetros que separan la terminal aérea de Fisherton, donde su familia tiene una residencia en un barrio exclusivo.

De acuerdo con medios locales, Messi permanecerá allí durante los próximos días junto con su familia para disfrutar de unas vacaciones antes de reincorporarse a los entrenamientos del Inter Miami, equipo de la liga estadounidense de futbol.

El capitán de la selección argentina no regresó en el mismo vuelo que trasladó el lunes por la tarde a Buenos Aires a gran parte del plantel y de la delegación desde Nueva York. Ellos fueron recibidos por una multitud en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que los acompañó hasta el cercano centro de entrenamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", expresó el lunes en Instagram el futbolista de 39 años, quien rompió en llanto el domingo en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, tras la derrota de Argentina por 1-0, en tiempo suplementario, frente a España en la final.

Sin embargo, instó a quedarse "con todo lo bueno": "Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

🚨 #AHORA - Lionel Messi ya está en Rosario y así llegó a su casa en Funes tras finalizar la Copa del Mundo.



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La continuidad de Messi en la selección argentina sigue siendo una incógnita, ya que el delantero no se ha pronunciado públicamente sobre su futuro, aunque se considera que su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue la última de su carrera.

La selección argentina tiene por delante dos fechas de partidos amistosos en lo que resta de 2026, en las que Messi podría despedirse del combinado nacional.

Ganador de numerosos títulos a nivel de clubes, especialmente durante su etapa en el Barcelona, Messi conquistó, bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Catar 2022.