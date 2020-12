Roger Federer y Serena Williams figuran en la lista de participantes del Abierto de Australia

Roger Federer, cuya participación en el Abierto de Australia no es segura, y Serena Williams, que intentará levantar un 24º Grand Slam récord en Melbourne, ambos exnúmero uno, aparecen en la lista de participantes hecha pública este 24 de diciembre por los organizadores del torneo programado del 8 al 21 de febrero.

Durante el primer Grand Slam de la temporada, retrasado tres semanas por la pandemia, “nuestra N.1 mundial (la australiana) ‘Ash’ Barty volverá a la competición en Grand Slam, como Roger Federer, que regresa tras una lesión”, afirmó el director del torneo, Craig Tiley, en la web del evento.

El sábado, Tiley ya había asegurado que “los mejores jugadores del mundo, incluido Roger Federer, (se habían) comprometido a venir a Melbourne”.

Alejado de las pistas durante buena parte de la temporada 2020 luego de someterse a dos operaciones en una rodilla, el suizo, de 39 años, reconoció a mediados de diciembre que no tenía claro si participar en el Abierto de Australia, esbozando incluso el final de su carrera.

También de 39 años, “Serena (Williams) intentará ganar su octavo título en el Abierto de Australia”, aseguró Tiley.

Desde su victoria de 2017 en Australia, la estadounidense persigue un 24º título de Grand Slam en individuales que le permitiría igualar el récord de Margaret Court. Pero no disputa un partido oficial desde su abandono en la segunda ronda de Roland Garros a finales de septiembre, por una lesión en el tendón de Aquiles.

El Abierto de Australia iba a comenzar en un primer momento el 18 de enero, pero los organizadores y las instancias rectoras del tenis tuvieron que retrasar las fechas del torneo a petición de las autoridades australianas para establecer medidas sanitarias sin precedentes y así evitar la propagación del covid-19.

Los jugadores tendrán que llegar a Australia a partir del 15 de enero para guardar una cuarentena de dos semanas en una “burbuja sanitaria” instalada alrededor de Melbourne Park, sede del torneo.

Los participantes también tendrán que permanecer en los hoteles que se les reservarán y no podrán estar fuera de los hoteles más de cinco horas por día para sus entrenos.

