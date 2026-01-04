Sergio “Checo” Pérez y deportistas expresan apoyo a Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro tras un operativo militar de Estados Unidos en Caracas el sábado 3 de enero ha generado reacciones en distintos ámbitos a nivel mundial, incluido el deportivo. Figuras del fútbol, del olimpismo y del automovilismo han utilizado sus redes sociales para pronunciarse sobre un hecho que ha marcado la agenda internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la "Operación Resolución Absoluta" que culminó con la detención del mandatario venezolano. Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán el lunes ante un tribunal federal de Nueva York.

Entre los mensajes deportivos que más repercusión han tenido se encuentran los de atletas latinoamericanos con vínculos directos o emocionales con Venezuela, quienes han compartido palabras de apoyo, esperanza y solidaridad ante el momento que atraviesa el país sudamericano

El mensaje de Sergio "Checo" Pérez

Uno de los pronunciamientos más compartidos fue el del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien a través de una historia en Instagram envió un mensaje directo al pueblo venezolano desde un avión. El tapatío expresó su solidaridad con palabras de aliento y fe.

"Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela", escribió el piloto de Fórmula 1, acompañado de un fondo de la ventana de un avión.

El gesto del mexicano fue ampliamente difundido en redes sociales y generó miles de reacciones de venezolanos que agradecieron el apoyo del deportista en un momento tan delicado para su país.

Captura de pantalla del mensaje del piloto de Fórmula 1, Sergio Pérez. (Foto vía Instagram: @schecoperez)

Juan Cuadrado: "Feliz por todos mis hermanos venezolanos"

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado también se pronunció tras conocerse la captura de Nicolás Maduro. El actual jugador del Pisa de Italia publicó una historia en Instagram donde expresó su postura sobre la situación del país sudamericano.

"Oremos por Venezuela" y "Feliz por todos mis hermanos venezolanos. La espera fue larga. Venezuela libre", escribió Cuadrado acompañando sus palabras con la bandera del país. El colombiano tiene una relación cercana con Venezuela por su paso por el fútbol sudamericano.

Captura de pantalla del mensaje del futbolista colombiano Juan Cuadrado: (Foto vía Instagram: @cuadrado)

Gabriel Cichero: "Libertad 2026"

Otro mensaje que generó impacto fue el del exfutbolista venezolano Gabriel Cichero, quien tituló su publicación "Libertad 2026". El exdefensor de la "Vinotinto" compartió una imagen de su etapa como seleccionado nacional y dedicó palabras al pueblo venezolano.

Cichero, quien vivió en carne propia los años más difíciles del país mientras defendía la camiseta de la selección, expresó su emoción por el momento histórico que vive Venezuela. El exjugador ha sido una voz crítica sobre la situación política de su nación.

Captura de pantalla del mensaje del exfutbolista venezolano Gabriel Cichero. (Foto vía Instagram: @6cichero6)

Stefany Hernández relata los bombardeos desde Caracas

La ciclista olímpica Stefany Hernández compartió su experiencia al encontrarse en Caracas durante los bombardeos del operativo estadounidense. La atleta venezolana publicó un mensaje en redes sociales que generó debate sobre la situación que vivió la capital del país.

Hernández se sumó así a una serie de reacciones de deportistas que han llevado la situación de Venezuela al centro de la conversación internacional. La ciclista narró momentos de tensión durante las horas del operativo militar que culminó con la captura de Maduro.

Captura de pantalla del mensaje durante los bombardeos en Caracas que publicó la ciclista olímpica Stefany Hernández. (Foto vía Instagram: @hernandez469)

Cristian Toro: el deseo de regresar a casa

Cristian Toro, campeón en piragüismo en Río 2016 y nacido en la Isla Margarita, publicó un video explicando las razones de su pronunciamiento. El medallista señaló que vivió tanto la Venezuela previa como la posterior a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Toro destacó que su reacción también busca motivar a las generaciones jóvenes a participar en debates públicos, señalando que la posibilidad de opinar libremente ha sido limitada durante años. El deportista expresó su esperanza de poder regresar con su familia al país donde nació y mostrar a su hijo una Venezuela distinta.