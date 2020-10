Swiatek gana a Kenin y se convierte en la primera polaca que logra Roland Garros

Iga Swiatek, de 19 años y 54ª de la WTA, se convirtió este sábado en la primera jugadora polaca en ganar Roland Garros, al batir en la final a la estadounidense Sofia Kenin (6ª), por 6-4 y 6-1, en una hora y 24 minutos de juego.

Durante las dos semanas de Roland Garros, Swiatek no ha perdido ningún set y solo ha cedido 28 juegos. El lunes se convertirá en la 17ª clasificada del ránking WTA.

“Estuve fuerte mentalmente, intenté jugar agresiva, como en los partidos anteriores. Pero hoy estaba muy estresada y no sé cómo gané, solo quería estar concentrada. Espero que tu lesión no sea muy grave”, dijo Swiatek a Kenin, con ambas jugadores llorando tras el duelo.

La estadounidense, que inició el partido con una venda en su muslo izquierdo, recibió tratamiento médico en los vestuarios cuando perdía 2-1 en el segundo set. No volvió a ganar un juego.

“Quizás solo sea otra jugadora inesperada que gana un Grand Slam. El tenis femenino actual está loco. Pero es increíble, hace dos años gané un Grand Slam junior (Wimbledon). Y hoy estoy aquí, es muy poco tiempo”, añadió entre lágrimas la polaca.

