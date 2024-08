La nadadora eslovaca Tamara Potocka fue evacuada el 2 de agosto de la piscina de los Juegos Olímpicos de París-2024 tras desplomarse al finalizar una serie de los 200 metros estilos, informaron los organizadores.

Potocka, de 21 años, se cayó tras salir del agua y fue atendida por los servicios de emergencia y evacuada en camilla con una mascarilla de oxígeno, constataron periodistas de la AFP.

"Ella está consciente, pero estamos a la espera de más información médica", reportaron los organizadores a la AFP, agregando que aún estaba siendo atendida.

La siguiente prueba comenzó con retraso para dar tiempo al equipo de rescate a atender a la nadadora.

Potocka terminó su serie preliminar en un tiempo de 2:14.20, ocupando el 23º lugar general que la dejó fuera de las semifinales.

Rápidamente las imágenes de la joven atleta siendo atendida por los servicios de emergencia en París dieron la vuelta al mundo.

Según la información de periodistas que cubren el evento, el motivo del colapso se debió a un ataque de asma.

Potocka continuó recibiendo oxigenoterapia para poder estabilizarla.

Praying for 21-year-old Slovakian 🇸🇰 swimmer Tamara Potocká, who collapsed at the side of the pool following the women's 200-meter individual medley in Paris.



🙏🏼❤️‍🩹🕊️ #OlympicGames pic.twitter.com/QwUTdBhaAf