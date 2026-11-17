Deporte Internacional
Tiger Woods prepara su regreso al golf después de más de dos años de ausencia
Tiger Woods volverá a competir en el Hero World Challenge, su primera participación en un torneo desde 2024 tras superar un largo proceso de recuperación.
Tiger Woods es considerado uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos. (Foto Prensa Libre: EFE)
Tiger Woods regresará a la competición en diciembre, cuando participe en el Hero World Challenge, lo que marcará su primera aparición en un torneo del PGA Tour desde el Open Británico de 2024, disputado hace más de dos años.
La noticia fue confirmada por el sitio oficial del PGA Tour, que recordó que el golfista estadounidense ha permanecido alejado de la competición debido a múltiples lesiones y asuntos personales.
Woods, ganador de 82 torneos del PGA Tour y 15 títulos de Grand Slam, ha atravesado un complicado período físico que lo llevó a someterse a tres intervenciones quirúrgicas: dos operaciones en la espalda y otra en el tendón de Aquiles.
El regreso del histórico golfista también se retrasó después de que sufriera un accidente de tránsito en marzo, tras el cual fue detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, según informó el circuito.
Poco después del incidente, Woods anunció que se alejaría temporalmente del golf para someterse a tratamiento y concentrarse en su salud. En aquel momento, manifestó que estaba decidido a "volver más sano, más fuerte y más centrado", tanto en el ámbito personal como en el profesional.
Ahora, el Hero World Challenge representa una nueva oportunidad para que Tiger Woods vuelva a competir después de más de dos años de ausencia, en una de las etapas más complicadas de su carrera deportiva.