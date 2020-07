“Todo era sombrío, lo veía todo negro”: lo que revelará un documental sobre Andrés Iniesta

Andrés Iniesta, uno de los futbolistas más famosos de todos los tiempos. (Foto: Hemeroteca PL)

“El sueño de jugar en el Barcelona comenzó como una auténtica pesadilla”, dice la presentación de un documental que revelará los duros momentos que vivió uno de los futbolistas más grandes de la historia antes de conquistar al mundo.

El material también se fundamenta en testimonios de grandes protagonistas de la historia del futbol, como Xavi Hernández, Vicente Del Bosque, Messi, Neymar y Guardiola.

“Los días pasaban y me daba cuenta de que mi situación no mejoraba. No me sentía bien, no era yo mismo. Todo era sombrío, lo veía todo negro”, narra el mismo mediocampista en la producción.

En el reportaje, José Antonio, padre de la estrella, narra que había noches que su hijo, ya de 25 años, pedía “dormir con sus padres”, lo que revelaba que su hijo no estaba bien.

Se cuentan otros momentos difíciles de la vida del jugador, como el día en que perdió a uno de sus mejores amigos, Dani Jarque, también deportista, fallecido tras un ataque cardíaco.

El estreno del documental está programado para el próximo 6 de agosto, de acuerdo con información de Infobae.