Verstappen conquista el GP de Azerbaiyán y lidera el mundial mientras que Leclerc y Ferrari encienden la alerta roja

“Teníamos un ritmo increíble hoy, hubo que prestar atención a los neumáticos. Logré ponerme al frente y tuvimos un poco de suerte con los abandonos de Ferrari, pero teníamos el ritmo“, comentó Verstappen al término de la carrera.

Después de haber salido en segunda línea detrás de Pérez y Leclerc, Verstappen fraguó su victoria al adelantar a su compañero, quien dañó en demasía sus neumáticos al inicio de la carrera. Tras ello sólo tuvo que ser testigo a distancia de la avería de motor de Leclerc en la vuelta 20 de las 51 por el circuito urbano de Bakú.

“La clave estuvo en la gestión de los neumáticos, es lo que hace falta aquí. Todos los fines de semana son diferentes, hay que ser precisos, se juego en pequeños detalles en la carrera“, añadió Verstappen, que podrá volar con relativa tranquilidad a Montreal para disputar la próxima semana el GP de Canadá.

Una situación opuesta a la de Ferrari. La Scuderia vio asimismo cómo abandonaba el español Carlos Sainz Jr., cuyo monoplaza sufrió problemas hidráulicos.

Leclerc ha vivido tres últimas carreras decepcionantes: hace tres semanas abandonó en España, después tuvo que conformarse con el 4º puesto en Mónaco, después de un grave error de estrategia de su equipo.

That was a good race!! 🤩💪

We had incredible pace today 🔥 To have another maximum team score makes it a really good day for us @redbullracing 💪

It was a challenging weekend for us here in Baku, so to win this one feels absolutely great 👊#KeepPushing #AzerbaijanGP pic.twitter.com/YBPzflheJ0

