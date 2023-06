Video: la emotiva recompensa que un guatemalteco recibió en las Finales de la NBA luego de prestar US$1 a un desconocido

– Do you have a couple bucks for the bus? (¿Tienes un par de dólares para el autobús?), le preguntó un hombre mientras grababa con su celular.

– What? (¿Qué?), respondió sorprendido.

– Do you have like US$2 for the bus? (¿Tienes US$2 para el autobús?), repitió el hombre.

– Do I have US$2? For you? (¿Que si tengo US$2? ¿Para ti?), dijo Bruce evidentemente sorprendido.

El guatemalteco hizo un gesto afirmando que sí tenía y que le daría los US$2. Mientras sacaba su billetera, el hombre le preguntó si estaba en Miami por trabajo, a lo que Bruce respondió que estaba de visita, desde Guatemala.

De inmediato, Bruce se percató de que no tenía los US$2 sino US$1 y un billete de Q5; se disculpó.

– When did you come to Miami? (¿Cuándo viniste a Miami?), le preguntó el hombre, mientras seguía grabando la reacción del guatemalteco.

– Bruce le respondió que “el viernes pasado”.

En ese momento, el hombre incógnito se presentó, su nombre es Zach. Y procedió: “Are you a fan of the Miami Heat? (¿Eres fanático del Miami Heat?)”. Bruce respondió muy emocionado que sí, que desde hace 10 años.

– Are you going to the game? (¿Vas al juego?), dijo Zach.

Bruce le contestó que no, que únicamente se estaba tomando fotografías frente al estadio. Y entonces, la historia dio un giro. El guatemalteco le ofreció disculpas por tener únicamente US$1: “I would like to help people… (Me gustaría ayudar a la gente)”.

– I have something for you (Tengo algo para ti), le dijo Zach y ¡le entregó US$500! Bruce, sonrió sorprendido y preguntó ¿por qué?

Pero la historia no terminó ahí. Zach es un tiktoker estadounidense (@mdmotivator) que suele crear este tipo de contenido y tiene más de 16 millones de seguidores, ¡le regaló una entrada a Bruce para ver el partido entre el Heat y los Denver Nuggets!