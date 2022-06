Video: Un exrival de Mike Tyson noqueó a un hombre que lo provocó en la calle

El expúgil de 57 años, que formaba parte del cuerpo de seguridad del lugar, nunca salió de escena. Al principio le pidió al dueño del video que retrocediera, posteriormente siguió de cerca todo el trayecto que hizo el hombre hasta que en un momento se fue por detrás suyo. Finalmente, al ver que la situación se volvía cada vez más violenta, entró en acción.

El expeso pesado lo esperó y cuando lo tuvo cerca, soltó un cross de derecha directo al rostro. “Oh, mierda”, fue lo primero que se escuchó cuando el alborotador cayó inconsciente sobre el asfalto. “No había necesidad, no había necesidad”, consideró otro.

“Nuestro equipo está al tanto de las imágenes que se comparten en línea. Este incidente se encuentra actualmente bajo revisión y es parte de una investigación policial en curso, por lo que no podemos comentar más sobre el incidente en este momento”, aseguró un portavoz del lugar al sitio LADbible.

Luego fue el fundador y director ejecutivo del BoxPark el que se pronunció a través de las redes sociales. “Julius Francis es ex campeón de boxeo de peso pesado del Reino Unido, es una de las personas más amables que he conocido y ayuda a entrenar a niños desfavorecidos en el boxeo en su tiempo libre”, remarcó Roger Wade.

“Tengo entendido que Julius y nuestro equipo de seguridad pasaron 15 minutos impidiendo que este hombre y sus amigos abusaran, escupieran y golpearan a nuestros clientes y personal. Lo escoltaron cuidadosamente fuera del local bajo constante provocación y violencia. Finalmente, la persona se acercó a Julius de manera confrontativa y él se defendió”, continuó.

Por último, explicó que “los actos de violencia o abuso hacia cualquier miembro del personal nunca deben tolerarse. ¿Cómo reaccionarías si alguien se te acercara violentamente? ¿Qué harías a continuación si estuvieras en mi lugar?”.

Tras conocerse las imágenes, se produjo un gran debate en las redes sociales sobre todo por tratarse de un exboxeador. Francis se retiró de la actividad profesional en 2006 cosechando un récord de 23 victorias (12 por KO), 24 derrotas y un combate sin decisión.

Una de sus caídas fue en la recordada pelea contra Mike Tyson el 29 de enero del 2000. En esa velada, el británico aguantó cuatro minutos sobre el ring hasta que Iron Mike lo liquidó después de mandarlo a la lona hasta en cinco ocasiones.

Pese a esa humillante caída, Francis llegó a ser campeón de Europa de Kickboxing y comenzó su carrera en el boxeo con seis victorias consecutivas hasta caer contra John Ruiz en 1994. Finalmente, tras perder con Tyson, ganó dos combates más antes de perder otras 14 consecutivas y colgar los guantes.

