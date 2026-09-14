Zverev, el niño al que la diabetes no le pudo ganar: campeón del US Open

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Zverev, el niño al que la diabetes no le pudo ganar: campeón del US Open

Le diagnosticaron diabetes tipo 1 de niño, pero su madre nunca permitió que la enfermedad definiera su destino.

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FLUSHING MEADOWS (United States), 14/09/2026.- Alexander Zverev of Germany poses with the Champions trophy after winning the Men's Singles Finals of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 13 September 2026. (Tenis, Alemania, Nueva York) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El abrazo de un campeón. Alexander Zverev celebra con el trofeo del US Open después de cumplir uno de sus grandes sueños en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)

Alexander Zverev acaba de cumplir uno de los grandes sueños de su carrera, pero detrás de su primer título del Abierto de Estados Unidos existe una historia que comenzó mucho antes, cuando todavía era un niño y recibió un diagnóstico que pudo cambiar sus planes para siempre.

El alemán, actualmente número dos del mundo, derrotó el domingo al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 para conquistar en Nueva York su segundo título de Grand Slam de la temporada, después de haber ganado Roland Garros.

Pero cuando levantó el trofeo en el Arthur Ashe Stadium, Zverev tuvo especialmente presente a su madre, Irina Zvereva, quien estuvo a su lado desde aquel momento en que los médicos le diagnosticaron diabetes tipo 1 durante su infancia.

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El tenista recordó que su madre recibió entonces una noticia que pudo haber cambiado las expectativas sobre su futuro deportivo. Sin embargo, ella decidió no permitir que la enfermedad definiera la vida de su hijo.

“Hace falta una madre muy, muy fuerte para salir de esa consulta y decir: mi hijo será lo que quiera ser. Si quiere ser tenista, será tenista. Si quiere hacer otra cosa, hará otra cosa. Pero esta enfermedad no nos definirá”, recordó Zverev después de ganar el título.

Ese mensaje se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la celebración del alemán, cuya historia también llamó la atención del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Enhorabuena por tu primer título en el Abierto de Estados Unidos, gracias por demostrar que la diabetes no tiene por qué limitar los sueños de nadie”, escribió Tedros en X, al felicitar al tenista.

Zverev reveló públicamente en 2022 que vivía con diabetes tipo 1 y posteriormente creó una fundación con su nombre para apoyar a personas con esta enfermedad. La OMS señala que la diabetes tipo 1 es una condición crónica que requiere tratamiento con insulina.

Un campeón que casi no se dio cuenta

La final contra Shelton también dejó una escena curiosa. Después del último punto, Zverev no celebró inmediatamente porque había perdido la cuenta del marcador.

El alemán explicó que pensaba que el partido estaba 5-1 y no 6-2. Tan concentrado estaba en el juego y en el ruido del estadio que tampoco escuchó a la juez de silla anunciar el final del encuentro.

“Simplemente me olvidé del marcador”, explicó en conferencia de prensa.

La confusión hizo que, durante unos segundos, Zverev se comportara como si el partido todavía no hubiera terminado. Solo después de mirar el marcador comprendió que acababa de convertirse en campeón del US Open.

La victoria también cerró una historia pendiente para el alemán. Seis años después de perder la final del US Open de 2020, cuando llegó a tener dos sets de ventaja ante Dominic Thiem, Zverev finalmente levantó el trofeo en Nueva York.

Ahora, con Roland Garros y el US Open conquistados en una misma temporada, Zverev atraviesa el mejor año de su carrera en los torneos de Grand Slam.

Y detrás de los trofeos permanece aquella frase que su madre pronunció cuando él era apenas un niño: la enfermedad no definiría quién podía llegar a ser.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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