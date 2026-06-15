71 medallas y 27 oros: el balance de Guatemala en la Copa Pat Shaw In Memoriam

La XXXV Copa Internacional de Lucha Olímpica “Pat Shaw” In Memoriam se llevó a cabo el 5 y 6 de junio en el Parque Erick Barrondo y reunió a más de 400 atletas de 18 países.

Los resultados reflejan el avance de la lucha olímpica nacional en las modalidades libre femenina, libre masculina y grecorromana, según la Federación Guatemalteca de Lucha.

Entre los representantes nacionales destacaron Sharon Makepeace, ganadora de una medalla de oro, y Esneider Ayala, campeón en la categoría U-15.

Por categorías, Guatemala obtuvo 16 medallas en U-15: siete de oro, cuatro de plata y cinco de bronce; 23 en U-17: 11 de oro, tres de plata y nueve de bronce; 22 en U-20: ocho de oro, nueve de plata y cinco de bronce, y 10 en la división sénior: una de oro, cinco de plata y cuatro de bronce.

La Copa “Pat Shaw” In Memoriam honra la memoria del entrenador estadounidense William “Pat” Shaw, quien introdujo la lucha olímpica en Guatemala en 1947.

Según la Federación Guatemalteca de Lucha, el torneo se ha consolidado como una plataforma de preparación para próximos compromisos internacionales.

💙🤼‍♂️ La pasión por la lucha olímpica volvió a reunir a atletas de distintos países en la XXXV Copa Internacional Pat Shaw In Memoriam. 🔥🇬🇹



Durante dos intensas jornadas, una vez más Guatemala se consolidó como sede de este importante evento internacional.🎥#PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/HZDemZ37DR — CDAG (@CDAG_Guatemala) June 10, 2026

La actuación también permitirá evaluar el nivel de los atletas nacionales de cara a torneos de mayor exigencia, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el ciclo clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, informó la entidad.

Con esta cosecha, Guatemala reafirma su crecimiento en la lucha olímpica y su posición como uno de los países más competitivos de Centroamérica en esta disciplina, según los organizadores.