María Micheo presenta su libro “Una vida, mil caídas… y una decisión: seguir”

María "La Imparable" Micheo tuvo este viernes 24 de abril una cita especial en Guatemala. La boxeadora guatemalteca presentó su libro "Una vida, mil caídas… y una decisión: seguir" en un evento que reunió a sus seguidores y seres queridos, con Marisol Rohesa a su lado, quien además de ser su entrenadora es su compañera de vida, tal como ella misma la ha descrito en múltiples ocasiones. La obra repasa su trayectoria deportiva y personal con una narrativa centrada en la resiliencia, la constancia y la fe en uno mismo.

Micheo aprovechó la presentación para hablar de sus raíces y del propósito que ha guiado cada paso de su carrera. "Siempre supe que tenía un propósito, que había nacido para algo grande", afirmó la guatemalteca, quien a sus 40 años tiene muy claro cuál es su misión más allá del boxeo. "Vine al mundo para inspirar y demostrar que en la vida somos capaces de lo que nos propongamos", expresó con convicción.

María pensó en cada detalle, más allá del mensaje plasmado en palabras. La portada ejemplo de ello. Micheo explicó que eligió aparecer con un ojo tapado en la foto frontal para transmitir un mensaje muy particular. "Muchas veces en la vida no vemos bien todas las situaciones, he aprendido que siempre debo tratar de ir más alla, ver más allá", señaló sobre el significado detrás de esa imagen, que resume perfectamente la filosofía de una obra que no busca mostrar la perfección sino la humanidad detrás de una atleta que ha caído y se ha levantado más veces de las que cualquiera podría imaginar.

"Las metas se logran bajo acción"

Micheo habló también del proceso de escribir el libro y de lo que aprendió durante ese camino. "Lo primero es que aprendí a escribir bien" bromeó. "Mi libro no busca mostrar la perfección. Que se me vaya un punto y coma no va a cambiar el mensaje que yo quiero dar", afirmó con la naturalidad que la caracteriza, dejando claro que su obra es un reflejo auténtico de su vida y no una versión idealizada de ella.

Para quienes han dudado de sí mismos a lo largo de la vida, Micheo tuvo un consejo directo. "Mi consejo es que no se rindan y que realmente no les importe el qué dirán. El fracaso no te define", expresó la guatemalteca, quien también compartió una de las frases que mejor resume su filosofía de vida. "Las metas se logran bajo acción", afirmó, recordando que detrás de cada logro hay trabajo, disciplina y decisión.

Portada del libro de la boxeadora María Micheo "Una vida, mil caídas… y una decisión: seguir". (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

"Nunca me imaginé pelear en esos escenarios"

La presentación también tuvo espacio para hablar brevemente sobre la reciente pelea ante Natalie Dove en el Madison Square Garden de Nueva York. Micheo fue sincera sobre lo que sintió con el resultado. "Esta fue un robo, fue un robo muy injusto. Pero al final se me cerró una puerta chiquita pero se me está abriendo una puerta muy enorme. Pero como siempre en la vida tratando de ver todo positivo", afirmó la boxeadora, quien también recordó el momento en que se anunció el resultado. "Cuando dieron el resultado todo el mundo abucheó. El presentador me jaló para que saludara al público y se pararon a saludarme", contó.

Sobre su llegada al Madison Square Garden, Micheo reconoció que nunca imaginó llegar tan lejos. "Nunca me imaginé pelear en esos escenarios. Marisol fue quien me animó a pelear en Nueva York", reveló sobre el papel fundamental que ha jugado su entrenadora y compañera de vida en los momentos más importantes de su carrera. Con el libro presentado y la mirada puesta en lo que viene, La Imparable sigue demostrando que su historia está lejos de terminar.