María Micheo presentará en Guatemala su libro “Una vida, mil caídas… y una decisión: seguir”

María “La Imparable” Micheo, apenas días después de su combate ante Natalie Dove en el Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York, regresa al país para un evento especial. Este viernes 24 de abril, en la Ciudad de Guatemala, presentará su libro Una vida, mil caídas… y una decisión: seguir, una obra en la que comparte una mirada personal sobre su trayectoria, sus derrotas y los aprendizajes que han marcado su camino en el boxeo profesional.

La publicación plantea una narrativa distinta del éxito deportivo, centrada en la resiliencia y la constancia de una atleta que, a los 40 años, sigue compitiendo al más alto nivel internacional.

Micheo, quien fue la primera campeona guatemalteca de boxeo y llegó al número uno del ranking mundial, busca con este libro inspirar no solo a los aficionados al deporte, sino a cualquier persona que haya enfrentado momentos difíciles en su vida.

El título de la obra refleja la filosofía que ha guiado la carrera de la guatemalteca. “Lo hago porque me apasiona, pero también para inspirar a otras personas a no rendirse y luchar por sus sueños”, expresó Micheo recientemente antes de su pelea en Nueva York, lo que deja claro que su impacto va más allá de los resultados dentro del cuadrilátero.

Más allá del ring

María Micheo es la pionera del boxeo femenino profesional en Guatemala. Fue la primera mujer en Guatemala en animarse a entrar a un deporte que durante décadas fue visto como exclusivo para la rama masculina en la región, y lo hizo cuando no había referentes femeninas en el país. Con su decisión de profesionalizarse en 2018, abrió una puerta que hoy transitan otras atletas guatemaltecas que sueñan con seguir sus pasos dentro del ring.

Su trayectoria habla por sí sola. Fue la primera campeona guatemalteca de boxeo en la historia, llegó al número uno del ranking mundial de la WBA en 2021, fue incluida en el listado de Forbes Centroamérica como una de las 100 mujeres más poderosas de la región y es la única boxeadora chapina en haber disputado un título mundial absoluto.

Fiel a su apodo, María Micheo no se detiene y ahora llega con un libro que resume su filosofía de vida. "La barrera está en la mente a veces, los límites los ponemos nosotros mismos", afirmó la guatemalteca, una frase que define perfectamente el mensaje que busca transmitir con esta publicación. Este viernes 24 de abril en Guatemala, La Imparable demostrará una vez más que su impacto va mucho más allá del cuadrilátero.