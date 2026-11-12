Adriana Ruano es la primera guatemalteca clasificada a Los Ángeles 2028 y gana plata mundial

La tiradora guatemalteca Adriana Ruano Oliva consiguió este jueves la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro de la ISSF, que se disputa en Doha, Catar, y aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, convirtiéndose en la primera atleta de América de tiro en obtener su boleto para la próxima cita olímpica.

La confirmación fue compartida por la Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza, que celebró el resultado de la deportista guatemalteca, quien volvió a destacar en una competencia internacional de primer nivel.

Ruano subió al podio en la modalidad de foso olímpico femenino (trap), después de protagonizar una destacada actuación que le permitió finalizar en la segunda posición, únicamente superada por la italiana Jessica Rossi, quien se quedó con la medalla de oro. La representante de AIN (Atletas Individuales Neutrales), Daria Semianova, completó el podio con el bronce.

Las tres tiradoras también consiguieron las cuotas olímpicas disponibles para Los Ángeles 2028, por lo que Guatemala ya tiene asegurada su primera plaza para los próximos Juegos Olímpicos.

Adriana Ruano vuelve a hacer historia

El resultado en Doha representa otro capítulo importante en la carrera de Adriana Ruano, quien ya había marcado un antes y un después en el deporte nacional durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

El 31 de julio de 2024, la guatemalteca conquistó la primera medalla de oro olímpica en la historia del país en París 2024, al imponerse en la final de foso olímpico femenino con una puntuación de 45 platos acertados de 50, registro que estableció un nuevo récord olímpico.

Aquella victoria también la convirtió en la primera mujer guatemalteca en subir al podio de unos Juegos Olímpicos y permitió que el himno nacional sonara por primera vez en una ceremonia de premiación olímpica.

Su camino hacia la élite del tiro deportivo también estuvo marcado por la superación. Inicialmente, Ruano practicaba gimnasia artística y aspiraba a competir en unos Juegos Olímpicos en esa disciplina, pero una lesión en la columna vertebral cuando tenía 16 años la obligó a cambiar de rumbo por recomendación médica.

Después de su participación como voluntaria en Río 2016 y su debut olímpico como competidora en Tokio 2020, alcanzó la consagración en París 2024. Ahora, con la medalla de plata mundial y la clasificación a Los Ángeles 2028, la guatemalteca vuelve a colocar su nombre entre las protagonistas del deporte internacional.

Guatemala ya tiene a su primera representante clasificada para los Juegos Olímpicos de 2028, y lo hace de la mano de una de las deportistas más importantes de su historia.