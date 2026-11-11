Léster Martínez reclama derecho de enfrentar a Canelo Álvarez por el título mundial absoluto

El boxeador guatemalteco expuso su postura durante la 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (World Boxing Council por sus siglas en inglés), en Acapulco, México, donde busca que se respete su condición de campeón interino.

Léster Martínez, acompañado de uno de sus representantes, aprovechó su comparecencia este miércoles 11 de noviembre para dejar claro que no llegó a la convención solamente a solicitar una nueva oportunidad, sino a defender el derecho que le corresponde como monarca interino del peso supermediano: disputar el título absoluto frente al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

"Más allá de pedir una siguiente oportunidad, creo que estoy aquí para poder hacer valer el derecho que el WBC puso al campeón interino para poder pelear con el campeón absoluto, y ojalá también se dé esa oportunidad", expresó el petenero.

Martínez, quien tiene un récord invicto de 21 victorias, un empate y 17 nocauts, espera que el CMB respalde esa condición y le permita avanzar hacia el combate por el cinturón de las 168 libras, actualmente en poder de Álvarez.

La intervención del guatemalteco también estuvo marcada por el orgullo de representar a su país en uno de los principales encuentros del boxeo internacional.

"¡Viva México, viva Guatemala!", expresó Martínez al finalizar su participación en la convención.