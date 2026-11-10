El camino de Léster Martínez para enfrentar a Canelo Álvarez: esto necesita el guatemalteco para acercarse al título mundial

El guatemalteco Léster Martínez mantiene vigente el objetivo de disputar el campeonato absoluto del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), actualmente en poder del mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

Sin embargo, todo indica que antes de aspirar a ese combate, el petenero deberá superar un nuevo desafío: defender su título interino ante un rival ubicado entre los diez primeros del ranking de las 168 libras.

Durante la 64 Asamblea Anual del CMB, que se desarrolla en Acapulco, Guerrero, México, trascendió que el organismo busca que el próximo contrincante de Martínez pertenezca a ese grupo de la clasificación mundial. Esta defensa será importante para que el guatemalteco conserve su condición de campeón interino y continúe en la ruta hacia una oportunidad obligatoria por el título absoluto.

Entre los posibles adversarios aparecen nombres de alto nivel, como el danés Jacob Bank, el estadounidense Diego Pacheco, el británico Hamzah Sheeraz y el francés Kevin Lele Sadjo. Por ahora, no existe una confirmación sobre quién será el elegido para enfrentar al invicto nacional.

Martínez llega a este escenario con un récord de 21 victorias, un empate y 17 nocauts. Su objetivo es convertirse en campeón mundial absoluto, una posibilidad que mantiene abierta después de que Canelo Álvarez recuperara el cinturón del CMB al vencer por decisión unánime al camerunés Christian Mbilli, en Riad, Arabia Saudita.

Canelo prepara su regreso para marzo de 2027

Mientras el guatemalteco espera conocer a su próximo rival, el equipo de Álvarez ya trabaja en los planes para el regreso del mexicano. Eddy Reynoso, entrenador del excampeón, confirmó durante la asamblea del CMB que tienen previsto volver al cuadrilátero en marzo de 2027, en una pelea promovida por el empresario saudí Turki Alalshikh.

"Es como tenemos el calendario con la gente de Arabia, entonces él ya está trabajando ahorita en lo físico y yo creo que a partir de diciembre va a empezar a meterse un poquito más para estar listo para marzo", explicó Reynoso.

El entrenador también reconoció que no esperaban la derrota frente a Terence Crawford y destacó la recuperación de Álvarez, quien posteriormente volvió a conquistar el título mundial. Una revancha contra el estadounidense aparece entre las posibilidades, aunque también se contempla una pelea de unificación o un nuevo enfrentamiento contra el ruso Dmitry Bivol.

En las 168 libras, otras opciones para una eventual unificación serían el mexicano Jaime Munguía, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y el cubano Osleys Iglesias, monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Léster Martínez no descarta pelear ante Canelo en Guatemala

La posibilidad de enfrentar a Álvarez también estuvo presente durante la asamblea en Acapulco. Al petenero le preguntaron si le gustaría disputar ese combate en el Estadio Azteca, escenario donde el mexicano ha expresado su deseo de volver a pelear y que podría reunir entre 80 mil y 90 mil aficionados.

"Claro que sí. Cualquier lugar es bueno. Imagínate si es en Guatemala, ¿por qué no?", respondió Martínez, quien tampoco descarta la posibilidad de protagonizar una pelea ante su público.

Por ahora, el camino del guatemalteco pasa por cumplir con una nueva defensa de su campeonato interino y mantenerse como uno de los principales aspirantes a enfrentar al campeón absoluto. Su prioridad, como ha reiterado, es conquistar el título mundial, independientemente de quién esté en la esquina contraria.