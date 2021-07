Adriana Ruano y el emotivo mensaje antes de iniciar el camino a Tokio

Juan Ramón Schaeffer,, Adriana Ruano y Waleska Soto, junto a su entrenador Pedro Zayas, viajaron a Italia. (Foto cortesía COG)

Los seleccionados nacionales partieron el lunes con la ilusión de su primera aventura olímpica y que ha estado marcada por la pandemia del covid-19, la cual obligó a los organizadores a realizar las justas sin público.

“Se llegó el día de partir. Estamos en la recta final de uno de mis sueños más grandes. Dejo Guatemala para tener el gran honor de representar a mi país en los Juegos Olímpicos”, indicó Adriana Ruano, seleccionada nacional.

La atleta agradeció el apoyo recibido en un mensaje en sus redes sociales. “Hay tantos que quisiera mencionar, pero estoy segura que esas personas saben quiénes son”, indicó.

Ruano agradeció a Dios por la oportunidad de cumplir el sueño de participar en unos juegos olímpicos y a su mamá Jeanni Oliva y su papá Luis Ruano (Q.E.P.D), además de su hermano Fernando Ruano. “Ellos han estado incondicionalmente conmigo desde que la semilla de este sueño se sembró”.

“Jamás pensé que llegaría este día y que una de las personas más importantes de mi vida y de este sueño no estaría a mi lado, sin embargo, tengo la certeza que me estará acompañado en todo momento y que me estará viendo competir desde la zona VIP”, concluyó.