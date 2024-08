La Agencia Antidopaje de China (CHINADA) urgió este 8 de agosto a efectuar más controles a los atletas de Estados Unidos, tras acusar a ese país de "dopaje sistémico en el atletismo", en medio de un cruce de ataques verbales entre los dos países que lideran el medallero olímpico.

"Hay razones para pensar que hay un problema de dopaje sistémico en el mundo del atletismo en Estados Unidos" y por ello es necesaria "una investigación independiente", señaló la CHINADA este jueves 8 de agosto.

Autoridades de China y Estados Unidos han intercambiado declaraciones hostiles desde que una investigación periodística revelara en abril que 23 nadadores chinos dieron positivo a una sustancia prohibida antes de los Juegos de Tokio, en 2021, pero que no se les sancionó y se les permitió competir.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aceptó el argumento de las autoridades chinas de que los resultados positivos se debieron al consumo de comida contaminada, por lo cual no dictó suspensiones.

Las revelaciones provocaron fuertes críticas a la AMA, en especial de Estados Unidos, lo que enfureció a China.

La CHINADA citó en un comunicado este jueves el caso del corredor estadounidense Erriyon Knighton, quien dio positivo por un esteroide anabolizante el 26 de marzo, pero que pudo competir en París después de que la Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA) le absolviera, aceptando que era un caso de contaminación alimentaria.

Knighton se clasificó a la final olímpica de los 200 metros en París.

La CHINADA preguntó por qué la USADA no dio a conocer más pruebas de la sustancia, un esteroide ampliamente utilizado en ganado, entre los atletas de Estados Unidos.

Pidió pruebas a los atletas estadounidenses debido a las "manchas profundamente arraigadas en (...) el atletismo estadounidense y el repetido menosprecio de USADA a los procedimientos y los estándares".

La CHINADA no presentó evidencia de que los atletas estadounidenses en París hayan dado positivo en pruebas de dopaje.

En un segundo comunicado emitido también el jueves, la CHINA incidió en la necesidad de que haya "una investigación independiente" sobre las actuaciones de la USADA.

El 7 de agosto, la AMA atacó frontalmente a la USADA también mediante un comunicado, afirmando estar "al corriente de al menos tres casos en los cuales atletas han violado las reglas antidopaje y han sido autorizados a continuar compitiendo durante años con la condición de trabajar como agentes infiltrados para la USADA, sin que la AMA haya sido consultada".

