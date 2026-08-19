Allan Maldonado: de imitar a Dragon Ball Z a tricampeón Centroamericano y del Caribe

Antes de los grandes escenarios, las medallas y los himnos, Allan Maldonado tenía una cita diaria frente al televisor. Apenas regresaba del colegio, se sentaba a ver Dragon Ball Z y, mientras Gokú y los demás personajes lanzaban sus ataques, él hacía lo mismo en casa. Saltaba, pateaba, imitaba cada movimiento y convertía la sala en su pequeño campo de entrenamiento. Lo que para un niño era diversión, con el tiempo se transformaría en una historia de disciplina, sacrificio y triunfos.

Sus padres, al ver aquella energía desbordada y la felicidad con la que Allan imitaba lo que veía en la pantalla, decidieron llevarlo a la Federación de Karate. Tenía apenas cuatro años y ninguno podía imaginar que aquella decisión marcaría el inicio de una carrera que, 28 años después, lo tiene como uno de los grandes referentes del deporte guatemalteco.

“Inicié desde los cuatro años y desde pequeño miraba series de artes marciales sobre todo Dragon Ball Z, que era la que me fascinaba y al verlo siempre quería imitar lo que hacían y por ello mis papás tomaron la decisión de meterme al karate y ahora ya son 28 años practicando este deporte y lo sigo haciendo con la misma pasión que desde niño, solo ahora en el alto rendimiento donde gracias a Dios me ha ido bien”, recuerda Maldonado.

Una infancia diferente

Mientras otros niños encontraban tiempo para jugar y distraerse, Allan comenzó a construir desde temprano una rutina marcada por los entrenamientos y los estudios. No fue un camino sencillo, pero aprendió que los sueños también se construyen con constancia.

“Me enfoqué en esto desde pequeño y me dediqué a hacerlo de la mejor manera. Tome el ritmo y la constancia que se necesitaba y aquí estamos felices porque ha valido la pena. Creo que si lo hubiera tomado más relajado como solo una distracción no estaría aquí”, destaca.

Los años trajeron triunfos, derrotas, sacrificios y momentos en los que tuvo que levantarse. Cada caída terminó siendo parte de un aprendizaje que hoy le permite disfrutar una carrera consolidada y llena de éxitos internacionales.

Desde muy pequeño, Allan Maldonado se enfocó en trascender en el karate y hoy por hoy es el referente nacional de este deporte. (Foto Prensa Libre: Cortesía Allan Maldonado).

Tricampeón

El capítulo más reciente lo escribió en Santo Domingo, República Dominicana, donde volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En la categoría de -75 kilogramos derrotó 6-4 al local Carlos Herrera y conquistó su tercera medalla de oro consecutiva en estas justas, después de las obtenidas en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

“Siempre es una felicidad poder ganar y subir al podio. Esta es ya la tercera de manera consecutiva que lo consigo en estos juegos y me llena de satisfacción porque es el reflejo de la preparación que le hemos dedicado y en estos juegos no podía dejar escapar la oportunidad de volverla a ganar y aquí la tengo”, dijo emocionado.

Maldonado hizo suyo el tatami en Santo Domingo al derrotar en la final al dominicano Carlos Herrera. (Foto Prensa Libre: COG).

RETO PANAMERICANO

El oro también significó un boleto directo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Maldonado ya sabe lo que significa subir al podio en esta competencia, pues consiguió dos medallas de bronce. Ahora, sin embargo, quiere cambiar el color de la medalla.

“Gracias a Dios en las dos participaciones anteriores, he podido estar en el podio y ganador dos bronces. Esta vez el objetivo es el mismo, pero ya no quiero otro bronce y le voy apostar a que se nos dé el oro y para ello voy a prepararme con mucha intensidad para llegar en las mejores condiciones”, destacó.

Antes de cerrar el año, todavía tendrá dos desafíos: en noviembre competirá en el campeonato mundial por equipo en China y posteriormente cerrará la temporada en el campeonato nacional Guatemaya.

El niño que soñaba frente al televisor ahora sigue escribiendo su propia historia, pero esta vez los combates ya no ocurren en la imaginación: ocurren sobre el tatami y con Guatemala en el pecho.