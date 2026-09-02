Andrés Mancipe gana y Mardoqueo Vásquez termina segundo en la primera etapa de la Vuelta a Honduras

La Vuelta a Honduras 2026 comenzó este miércoles 2 de septiembre con protagonismo del Team Hino-One-La Red, equipo con representación guatemalteca que consiguió los dos primeros puestos de la primera etapa.

La escuadra llegó a la competencia con un plantel encabezado por Mardoqueo Vásquez, acompañado por los colombianos Yesid Pira y Andrés Mancipe, además de los guatemaltecos Edgar Torres, Víctor Tuíz, Melvin Torres y Wilson Chonay.

El colombiano Andrés Mancipe formó parte de la fuga que marcó el desarrollo de la primera etapa y, cuando la carretera comenzó a inclinarse en los kilómetros finales, lanzó un ataque que sus rivales no pudieron responder.

Mancipe cruzó la meta en solitario para quedarse con la victoria de etapa, vestir el sueter de líder general y asumir también el liderato de la montaña, tras imponerse en el único puerto de segunda categoría del recorrido.

Mardoqueo Vásquez terminó en la segunda posición, resultado que también lo coloca entre los primeros puestos de la clasificación general y permitió al Team Hino-One-La Red ocupar las dos primeras posiciones de la etapa.

Además, Yesid Pira y Melvin Torres se ubicaron entre los primeros 10 de la etapa, con lo cual cuatro corredores del equipo terminaron en las primeras posiciones de la jornada. La etapa inaugural tuvo un recorrido de 135 kilómetros y dejó al Team Hino-One-La Red con el primer y segundo puestos, además del liderato general y de la montaña. La Vuelta a Honduras 2026 concluirá el domingo 6 de septiembre. El Team Hino-One-La Red buscará conservar el liderato en las próximas etapas.

Resultados destacados de la primera etapa

Andrés Mancipe (Team Hino-One-La Red), primer lugar

Mardoqueo Vásquez (Team Hino-One-La Red), segundo lugar

Yesid Pira, entre los primeros 10

Melvin Torres, entre los primeros 10

El triunfo de Mancipe y el segundo puesto de Vásquez dieron al Team Hino-One-La Red el dominio de las primeras posiciones en el comienzo de la Vuelta a Honduras 2026.