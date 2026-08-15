Ashley Frye conquistó la tercera etapa y tomó el liderato de la Vuelta Femenina a Guatemala 2026

Ashley Frye se convirtió en la nueva líder de la Vuelta Femenina a Guatemala 2026. La ciclista estadounidense de Competitive Edge Racing se impuso este sábado en la tercera etapa. El triunfo le permitió tomar el primer lugar de la clasificación general.

La tercera jornada consistió en una cronoescalada individual de 15 kilómetros, con salida en Villa Canales y meta en Santa Elena Barillas. Frye completó el recorrido con un tiempo de 33:15. Su actuación le permitió superar a las principales competidoras por el liderato.

La estadounidense desplazó del primer lugar de la clasificación general a la colombiana Angie Londoño. La corredora de la Asociación de Sololá había dominado el comienzo de la competencia. Londoño llegó a la tercera jornada después de ganar las dos primeras etapas del certamen.

Frye no ocultó su emoción después de conseguir la victoria en la cronoescalada. El resultado tuvo un significado especial para la estadounidense, ya que representó su primer triunfo de etapa. “Es la primera vez que gano una etapa en mi carrera y estoy muy feliz”, afirmó.

PL / Duro al Pedal

La nueva líder también destacó su experiencia durante su primera participación en territorio guatemalteco. Frye resaltó el recibimiento que ha encontrado durante la competencia. “Es mi primera vez en Guatemala, la gente es muy agradable y acogedora”, señaló la ciclista estadounidense.

Gaby Soto, del equipo Banrural Tropigas Don Peletero, fue la mejor representante guatemalteca de la jornada. La ciclista continúa además como la nacional mejor ubicada en la clasificación general. Soto ocupa el cuarto puesto y se mantiene entre las primeras posiciones del certamen.

Ashley Frye (USA) — 33:15

— 33:15 Sara Hortensia Roel (MEX) — 34:25

— 34:25 Galen Bould (USA) — 34:50

— 34:50 Jasmin Gabriela Soto (GUA) — 35:45

— 35:45 Angie María Londoño (COL) — 35:48

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Frye encabeza la clasificación general con 6:19:18, seguida de la mexicana Sara Roel, del Latin Star, a 1:41 minutos. La colombiana Angie Londoño, de la Asociación de Sololá, marcha tercera a 1:54. Gaby Soto ocupa la cuarta posición a 4:52 y es la mejor guatemalteca.

La cuarta etapa se disputará este domingo sobre un recorrido de 97.3 kilómetros. La jornada pasará por El Tejar, Chimaltenango, en un circuito de seis vueltas. El recorrido dará continuidad a la lucha por el liderato de la Vuelta Femenina a Guatemala 2026.