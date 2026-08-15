Video: Lester Martínez sorprende bailando con Crawford durante un entrenamiento

Lester Martínez mostró su lado más relajado en plena preparación. El boxeador guatemalteco publicó en sus redes sociales un video junto a Terence Crawford bailando al ritmo de "Tu Sonrisa" de Elvis Crespo tras una sesión de sparring en su campamento de entrenamiento a semanas del combate ante Luka Plantić.

La relación entre Lester y Crawford no es nueva. El excampeón mundial ha mantenido un vínculo cercano con el guatemalteco a quien apoyó públicamente en varias ocasiones señalando que merecía una oportunidad por un título mundial antes de que Lester conquistara el cinturón interino del CMB supermediano.

Crawford ha estado presente en el campamento de Lester para apoyarlo en su preparación para el combate del 29 de agosto. Su entrenador Brian McIntyre aclaró que su presencia responde a la amistad que mantiene con el guatemalteco y a su gusto por seguir activo en el gimnasio tras su retiro.

Video PL / Léster Martínez

"A Bud solo le gusta estar en el gimnasio" explicó McIntyre descartando cualquier posibilidad de que la presencia de Crawford signifique un regreso al boxeo profesional. El técnico fue enfático al señalar que el excampeón tomó la decisión de retirarse y se mantiene firme en ella.

Lester Martínez llega al combate del 29 de agosto con un récord invicto de 20 victorias 0 derrotas 1 empate y 16 nocauts. El guatemalteco defenderá su título interino del CMB supermediano ante el croata Luka Plantić que también llega invicto con 13 victorias y 10 nocauts en el USC Galen Center de Los Ángeles.

El video del baile entre Lester y Crawford reflejó el buen ambiente que reina en el campamento guatemalteco a semanas de uno de los combates más importantes en la carrera del boxeador chapín. Una imagen que contrasta con la intensidad de los entrenamientos y la seriedad del reto que representa enfrentarse a un rival como Plantić.