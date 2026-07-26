Así marcha el medallero de Guatemala tras el segundo día de los Juegos en Santo Domingo 2026

Guatemala vivió un destacado segundo día de competencias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 liderada por el tiro deportivo que destacó con el oro por equipos en skeet masculino y las platas de Sebastián Bermúdez y Emily Padilla.

La jornada comenzó con una buena noticia desde el remo. Lesli González y Nicolle González conquistaron la medalla de bronce en la prueba de doble par de remos cortos femenino con un tiempo de 7:35.19 en el Centro de Remo y Canotaje Presa de Rincón en lo que fue la primera presea de este domingo 26 de julio.

Más tarde el tiro con arco también aportó al medallero con Pedro Salazar, Marcelo del Cid y Julio Barillas que subieron al podio con el bronce en la modalidad de arco compuesto por equipos en otra actuación colectiva destacada del deporte guatemalteco en Santo Domingo.

Pedro Salazar, Marcelo del Cid y Julio Barillas lograron el bronce en la modalidad de arco compuesto por equipos. (Foto: Comité Olímpico Guatemalteco).

El tiro deportivo fue sin duda la gran carta de presentación de Guatemala en este segundo día. Sebastián Bermúdez lideró al equipo de skeet masculino integrado también por Carlos Padilla y Santiago Romero para conquistar el oro por equipos con un récord centroamericano y del Caribe de 344 platos derribados mientras que el propio Bermúdez sumó además la plata en la prueba individual.

Emily Padilla completó la cosecha del tiro deportivo guatemalteco al conquistar la plata en el skeet femenino tras una competencia de carácter y precisión que la colocó en el segundo lugar del podio.

La guatemalteca Emily Padilla conquistó la medalla de plata en el skeet femenino. (Fotografía: PL / COG).

Par cerrar una brillante jornada, el taekwondo también volvió a aportar al medallero guatemalteco. Nicolle Way conquistó la medalla de bronce en la modalidad de kyorugui en la categoría de menos 49 kilogramos para confirmar que la disciplina sigue siendo una de las grandes fortalezas de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Nicolle Way (Fotografía: PL / COG).

Las medallas de Guatemala en el segundo día

Oro: Equipo de skeet masculino — Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero — Récord Centroamericano y del Caribe

Plata: Sebastián Bermúdez — Skeet masculino individual

Plata: Emily Padilla — Skeet femenino individual

Bronce: Lesli González y Nicolle González — Remo doble par remos cortos femenino

Bronce: Pedro Salazar, Marcelo del Cid y Julio Barillas — Tiro con arco compuesto por equipos

Bronce: Nicolle Way — Taekwondo kyorugui menos 49 kilogramos

Sigue aquí el medallero de la delegación guatemalteca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en vivo y en tiempo real

Sebastían Bermudez consigue la plata en la prueba de skeet individual masculino. (PL / Comité Olímpico Guatemalteco).

Con estas preseas Guatemala sigue escalando en el medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 acumulando una cosecha que refleja el trabajo y la preparación de los atletas chapines en distintas disciplinas.

La delegación nacional que aún tiene competencias pendientes en los días siguientes buscará seguir sumando medallas para mantener el liderato entre las selecciones centroamericanas en esta edición de las justas regionales.