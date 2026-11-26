La guatemalteca Astrid Santos escribió una página importante para el deporte nacional al conquistar la medalla de bronce en el WPA Predator Junior 9-Ball World Championships, competencia que se desarrolla en el Grand Hyatt San Antonio River Walk, en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

La billarista nacional llegó hasta las semifinales del certamen, donde se enfrentó a la estadounidense Sofia Mast en un encuentro que estuvo marcado por la intensidad y la paridad. Ambas competidoras protagonizaron una disputada batalla sobre la mesa, en la que ninguna consiguió establecer una ventaja definitiva durante buena parte del enfrentamiento.

El marcador llegó a estar igualado 4-4, pero Mast logró tomar la delantera. Sin embargo, Santos mostró carácter y capacidad de reacción para recuperar terreno e igualar nuevamente el encuentro 5-5. Cuando todo apuntaba a una definición todavía más ajustada, la estadounidense se quedó con la última partida para asegurar la victoria por 6-5.

Pese a la derrota en semifinales, la guatemalteca aseguró el tercer lugar y la presea de bronce, un resultado que representa un logro histórico, al convertirse en la primera guatemalteca en conquistar una medalla en un Campeonato Mundial de esta categoría.

El camino de Santos hacia el podio también incluyó una destacada presentación en los cuartos de final, instancia en la que superó por 6-4 a la estadounidense Savannah Easton. En ese compromiso, la quetzalteca dejó muestras de su calidad técnica, concentración y capacidad para competir ante rivales de alto nivel.

La competencia se desarrolla bajo el formato de carrera a seis partidas, en el que la primera jugadora que consigue seis victorias se queda con el triunfo. En la modalidad de Bola 9, las participantes deben embocar legalmente la bola número nueve para ganar cada partida, independientemente de cuántas bolas permanezcan sobre la mesa.

Una trayectoria de resultados destacados

Originaria de Quetzaltenango, Astrid llegó a esta cita mundialista respaldada por importantes resultados en el ámbito nacional e internacional. Recientemente, consiguió dos medallas de oro en las modalidades de Bola 9 y Bola 10, además de una presea de plata en Bola 8, durante el Campeonato Nacional Libre Femenino de Guatemala.

A esos logros se suman las tres medallas obtenidas en el Campeonato Panamericano de Billar Deportivo 2026, celebrado en Panamá, consolidando su crecimiento competitivo y su proyección en esta disciplina.

Su trayectoria también registra una destacada participación en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, donde consiguió dos medallas de plata, resultados que han contribuido a posicionarla entre las representantes nacionales con mayor proyección en el billar femenino.

El bronce conseguido en San Antonio representa un paso importante para su carrera y para el desarrollo del billar guatemalteco, al demostrar que el talento nacional puede competir y alcanzar resultados relevantes en escenarios mundiales.

Nuevo desafío internacional

Lejos de terminar su participación en Estados Unidos, Santos se prepara para afrontar un nuevo reto en el WPA Predator Junior 10-Ball World Championships, donde continuará su camino en la competencia internacional.

En esta nueva modalidad, la guatemalteca tendrá como siguiente rival a la canadiense Cedar Gauthier, en un enfrentamiento que representa otra oportunidad para demostrar su nivel y seguir sumando experiencia frente a las mejores exponentes juveniles del billar mundial.