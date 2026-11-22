Guatemala aprovechó su condición de anfitrión y firmó una destacada participación en el Guatemala International Series 2026, torneo internacional de bádminton que se disputó en el Coliseo Deportivo, donde los representantes nacionales conquistaron tres medallas de oro y una de plata, demostrando su capacidad competitiva ante rivales de diferentes países.

Uno de los grandes protagonistas fue el zacapaneco Kevin Cordón, quien volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar el título individual masculino. El experimentado badmintonista continúa mostrando un importante nivel competitivo y mantiene firme su preparación con la mirada puesta en el objetivo de buscar una histórica sexta participación en los Juegos Olímpicos.

Cordón disputó la final individual frente al canadiense Shaurya Gullaiya, a quien derrotó en dos sets, con parciales de 21-16 y 22-20. Aunque el encuentro presentó momentos de mucha exigencia, la experiencia y capacidad del zurdo guatemalteco marcaron la diferencia para quedarse con la medalla de oro.

El zacapaneco necesitó 38 minutos para resolver el compromiso y confirmar su buen momento deportivo, sumando otro resultado importante a su trayectoria internacional.

Guatemala domina en dobles

El protagonismo nacional también se hizo presente en las competencias por parejas. En dobles femeninos, Nikté Sotomayor y Diana Corleto conquistaron otra medalla de oro al imponerse con autoridad a las argentinas Iona Gualdi y Ailen Oliva, con marcador de 2-0 y parciales de 21-13 y 21-11.

Diana Corleto y Nikté Sotomayor sumaron un oro en la final de dobles. (Foto Prensa Libre: COG).

La tercera presea dorada llegó en la modalidad de dobles mixtos, donde la dupla integrada por Christopher Martínez y Diana Corleto superó a los argentinos Nicolás Oliva y Ailen Oliva. Los guatemaltecos dominaron el encuentro y sellaron el triunfo con parciales de 21-9 y 21-12.

Por su parte, Yeison del Cid y Christopher Martínez también tuvieron una destacada participación en dobles masculinos, donde alcanzaron la final y se quedaron con la medalla de plata. En el partido por el título, los nacionales cayeron ante los estadounidenses Srinivas Subash y Joshua Yang por 2-1, con parciales de 21-23, 21-12 y 13-21, en un enfrentamiento que exigió el máximo esfuerzo de ambas parejas.

Podio femenino

En la final individual femenina, el título quedó en manos de la griega Gramatoula Sotiriou, quien venció a la colombiana Juliana Giraldo en dos sets, con parciales de 21-15 y 21-16.

De esta manera, Guatemala cerró su participación con tres medallas de oro y una de plata, haciendo valer su localía en una competencia internacional que permitió a sus representantes sumar experiencia y protagonismo frente a deportistas de distintas nacionalidades.

La actuación de Kevin Cordón sobresalió dentro de la cosecha nacional, no solo por el título conseguido, sino también por la continuidad de un proceso deportivo en el que el experimentado badmintonista mantiene como gran objetivo seguir compitiendo al más alto nivel y buscar su presencia en unos históricos sextos Juegos Olímpicos.