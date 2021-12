Campeonato Nacional de Aceleración 2021: Este es el día en que correrán la última fecha

“En esta última fecha participará lo más granado de la aceleración guatemalteca, además de contar con varios pilotos de Honduras, que ya confirmaron su participación para despedir el año. Un plus que tendrá esta fecha es que la inscripción será gratis para todos los corredores que no hayan participado en ninguna de las 11 jornadas de este 2021.

Entre los pilotos destacados que tendrá la jornada dominical destaca Bryan Méndez, uno de los corredores más constantes en el certamen, que además ha brillado con luz propia en las categorías modificadas.

Méndez correrá la última fecha del campeonato para ponerle la guinda al pastel en su gran año de competencia, ya que cuenta con 77 puntos, suficientes para ser el campeón de la división D Modificada en esta temporada.

“Desde muy pequeño, como a todo niño, me interesaron los carros. Fue más la pasión cuando mi papá me enseñó a manejar, para entonces era muy pequeño y con ello creció mi interés por el automovilismo”, comentó Méndez.

Bryan ha conquistado el cuarto de milla al mando de un poderoso Honda Civic 1995, el cual posee un motor B20 VTEC y óxido nitroso. Su mejor tiempo ha sido 12.5 segundos en la pista del puerto.

“Mi mayor satisfacción es haber llegado hasta este punto. Alcanzar el nivel en el cual me encuentro. He corrido con muchas personas, con mucha experiencia, y eso te exige aún más. Trabajamos mucho en el carro para llegar a donde estamos y eso me tiene muy contento”, agregó el piloto.

El esfuerzo le ha dado frutos a Bryan, quien desde la temporada 2016, cuando se inició en el cuarto de milla, ha logrado subir al podio.

En esa temporada fue segundo en Sport Compact Pro, al siguiente año volvió a ocupar ese puesto, pero además ganó la Súper Comp 15. En el 2018 logró los títulos de las divisiones Sport Compact Pro y Súper Comp 15, en el 2020 fue tercero en D Modificada, para alcanzar el cetro de esta división en la actual campaña.

“Correr en el cuarto de milla es indescriptible para mi. Confieso que para esta última fecha estoy un poco ansioso pero creo que todo es por la adrenalina de la carrera”, dijo Méndez.