Charles Minvielle y Sera Park conquistan la segunda semana del J100 Copa Universidad Galileo

La segunda semana del J100 Copa Universidad Galileo concluyó este sábado con la coronación de Charles Minvielle y Sera Park en las finales de singles masculino y femenino. El torneo reunió durante dos semanas a destacados tenistas juveniles de la categoría U18 y volvió a posicionar a Guatemala como sede de competencias internacionales de alto nivel.

La final masculina tuvo un marcado protagonismo guatemalteco gracias a Ronaldo Cotom, quien alcanzó por primera vez en su carrera la final de un torneo J100. El nacional llegó al duelo decisivo tras superar al brasileño Rafael Gama por 6-1 y 6-3 en semifinales, consolidando una de las mejores actuaciones de su trayectoria en el circuito juvenil.

Sin embargo, el título quedó en manos del estadounidense Charles Minvielle. El norteamericano, que venía de eliminar al máximo favorito, el turco Samim Filliz, dominó el primer set por 6-1. Aunque Cotom reaccionó en el segundo parcial y redujo una desventaja de 2-5 a 4-5, Minvielle mantuvo la solidez en los puntos decisivos para cerrar el encuentro por 6-4 y conquistar el campeonato.

La final masculina tuvo un marcado protagonismo guatemalteco gracias a Ronaldo Cotom, quien alcanzó por primera vez en su carrera la final de un torneo J100. (Fotografía: Cortesía / PL).

En la rama femenina, la surcoreana Sera Park derrotó a la estadounidense Sofía Dvortsova, de 14 años, por 6-0 y 6-3. Park dominó el primer set con autoridad, pero en el segundo enfrentó una reacción de su rival, que llegó a tomar ventaja de 3-1. La asiática respondió con una seguidilla de juegos consecutivos para remontar y sellar el título, demostrando firmeza en los momentos clave del partido.

Un torneo de gran nivel

Con el cierre de la segunda semana finalizó oficialmente una nueva edición del J100 Copa Universidad Galileo, un torneo que volvió a posicionar a Guatemala como sede de competencias juveniles internacionales de primer nivel.

El certamen contó con el patrocinio principal de Universidad Galileo y el copatrocinio de Banrural, Herbalife y Zeppelin, además del respaldo de Tigo Sports, Prensa Libre, Radio Infinita y Música como medios aliados.

Las actuaciones de Ronaldo Cotom, finalista en la rama masculina, y los resultados obtenidos por otros tenistas nacionales a lo largo de las dos semanas reflejaron el crecimiento sostenido del tenis guatemalteco en el circuito juvenil internacional.