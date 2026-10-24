Deporte Nacional
Cristian Rico del NU Colombia gana la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2026
El colombiano Cristian Rico se impuso en la etapa de 212 kilómetros dándole a NU Colombia su segunda victoria consecutiva de la Vuelta mientras el guatemalteco José Canastuj tomó el liderato de la clasificación general.
Cristian Rico cruza la meta de la segunda etapa de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 en San Antonio La Paz El Progreso. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).
Cristian Rico le dio a NU Colombia su segunda victoria consecutiva en la 65 Vuelta a Guatemala. El colombiano ganó la segunda etapa entre Morales, Izabal y San Antonio La Paz con un tiempo de 5 horas 6 minutos y 33 segundos en la segunda etapa más larga de las 789 disputadas en la historia de la competencia.
Una fuga de nueve ciclistas dominó la etapa con los estadounidenses Logan Hunger y Owen Wirth al frente durante casi cuatro horas. Sin embargo ambos sufrieron del casancio en el tramo final lo que abrió la puerta para que Rico se impusiera en la meta.
Alejandro Granados terminó segundo a solo 7 segundos mientras Logan Unger llegó tercero a 43 pese al contratiempo sufrido en el tramo final de la jornada.
José Canastuj fue el mejor guatemalteco al cruzar cuarto y tomó el liderato de la clasificación general desplazando a Johan Rubio en lo que es una gran noticia para el ciclismo guatemalteco.
Gandores segunda etapa
- Cristian Rico — 05:06:33
- Alejandro Granados — a 7 segundos
- Logan Unger — a 43 segundos
- Luis Daniel Oses — a 1:07
- Nelson Adonía Panjoj — a 1:21
Clasificación general
- José Canastuj — 09:56:10
- Cristian Rico — a 5 segundos
- Miguel Ángel Díaz — a 14 segundos
- Alejandro Granados — a 16 segundos
- Logan Unger — a 52 segundos
La tercera etapa de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala se disputará este domingo 25 de octubre en lo que promete otra jornada de alta exigencia para el pelotón.
Canastuj defenderá el liderato con apenas 5 segundos de ventaja sobre Rico en lo que anuncia una lucha muy intensa por el suéter de líder en los próximos días.