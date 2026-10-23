Vuelta a Guatemala 2026: Johan Rubio gana la primera etapa en un cerrado esprint frente a José Canastuj

La 65 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 comenzó con una etapa exigente, marcada por el intenso calor, el desgaste físico y una caída que involucró a varios corredores antes del kilómetro cero. A pesar del incidente, el pelotón logró reorganizarse para afrontar una jornada de alta exigencia en las carreteras del país.

La victoria de la primera etapa quedó en manos del colombiano Johan Steven Rubio, del equipo NU Colombia, quien se impuso en un emocionante esprint final tras una cerrada disputa con el guatemalteco José Canastuj, representante de ECA Electricidad. Rubio cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 48 minutos y 48 segundos. Ambos ciclistas protagonizaron un disputado cierre que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos metros.

El recorrido de la jornada inaugural comprendió 215.4 kilómetros, con salida en Guastatoya, El Progreso, y paso por El Rancho, Teculután, Santa Cruz, Zacapa, Gualán, Los Amates y Morales, antes de finalizar en Puerto Barrios, Izabal. La etapa exigió el máximo esfuerzo de los corredores, quienes afrontaron largas rectas, altas temperaturas y un intenso ritmo de carrera.

Con este triunfo, Johan Steven Rubio se convirtió en el primer líder de la clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026, un resultado que refleja las aspiraciones del conjunto colombiano en una de las competencias más importantes del calendario ciclístico centroamericano.

Segunda etapa: de Morales a San Antonio La Paz

La actividad continuará este sábado 24 de octubre con la segunda etapa, que tendrá un recorrido de 212 kilómetros entre Morales, Izabal, y San Antonio La Paz, El Progreso.

La ruta pasará por Los Amates, Gualán, Santa Cruz, Teculután, El Rancho, Guastatoya y Sanarate, en otra jornada que promete una intensa disputa por el liderato de la ronda guatemalteca.

Por su parte, Ronny Julaju, uno de los protagonistas de la primera etapa, se encuentra a solo cinco segundos del líder, por lo que figura entre los principales contendientes para disputar los primeros puestos de la clasificación general en las próximas jornadas.