Vuelta a Guatemala 2026: Más de 100 ciclistas van por la gloria en una edición que promete emociones

Las carreteras guatemaltecas están listas para convertirse en el escenario de diez días de esfuerzo, estrategia y emoción. La edición 65 de la Vuelta Internacional a Guatemala comienza este viernes 23 de octubre con 104 ciclistas que buscarán conquistar una de las competencias más emblemáticas del calendario deportivo nacional.

La carrera se disputará hasta el 1 de noviembre y reunirá a representantes de equipos nacionales e internacionales en un recorrido que pondrá a prueba la resistencia de los pedalistas. Serán diez etapas en las que cada kilómetro contará en la lucha por el título y las distintas clasificaciones.

La competencia llega con un atractivo especial: habrá un nuevo campeón. El colombiano Óscar Garzón, ganador de la edición de 2025 con el GW Erco, no estará presente para defender su corona, por lo que la lucha por el primer lugar queda abierta. Entre los equipos extranjeros anunciados figuran Nu Colombia, Canel’s Java, de México, y Arenas Tlax-Mex, también mexicano.

La cronoescalada, uno de los grandes desafíos

Entre las jornadas que podrían marcar diferencias en la clasificación general destaca la octava etapa, programada para el 30 de octubre. Se trata de una cronoescalada de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal, en Sololá, que exigirá el máximo esfuerzo de los escaladores.

El recorrido incluye 17 curvas y promete convertirse en una de las pruebas más exigentes de la edición. En una competencia en la que cada segundo puede resultar determinante, esta jornada podría modificar las posiciones y definir las aspiraciones de quienes busquen quedarse con el título.

Además de la clasificación general, los corredores lucharán por los reconocimientos de metas volantes, montaña, mejor guatemalteco y Sub-23, entre otros premios. También regresará el suéter quetzal, una prenda histórica de la Vuelta que distinguirá al ciclista más combativo de cada etapa.

Una baja que modifica la participación internacional

A las puertas del banderazo de salida, la Vuelta sufrió una baja importante. El equipo continental Best PC Ecuador anunció que no participará en la competencia, una decisión que deja fuera al experimentado Byron Guamá, quien se preparaba para disputar su decimoquinta Vuelta a Guatemala.

La ausencia del conjunto ecuatoriano representa un contratiempo para la nómina internacional y para los aficionados que esperaban ver nuevamente al corredor, con amplia trayectoria en el ciclismo regional.

Pese a esta baja, la expectativa se mantiene para una edición que recorrerá distintas regiones del país y reunirá a los aficionados alrededor de la caravana multicolor. Durante diez días, los ciclistas buscarán escribir su nombre en la historia de la prueba y conquistar una corona que, en esta ocasión, está disponible para un nuevo ganador.