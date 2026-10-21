¿Por qué Best PC Ecuador no participará en la Vuelta a Guatemala 2026? Una baja de última hora

La 65 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala sufrió una baja de última hora. A menos de días del inicio de la máxima competencia del ciclismo nacional, el equipo continental Best PC Ecuador confirmó que no participará en la carrera, que recorrerá el país durante diez etapas.

La ausencia del conjunto ecuatoriano representa una baja importante para la competición, ya que entre sus integrantes figuraba el experimentado ciclista Byron Guamá, quien se preparaba para disputar su decimoquinta Vuelta a Guatemala, una prueba en la que ha destacado a lo largo de su trayectoria.

La edición 2026 genera expectativa entre los aficionados, especialmente porque los ciclistas guatemaltecos intentarán recuperar el título individual, que en las últimas ediciones ha quedado en manos de corredores extranjeros.

La escuadra ecuatoriana anunció su decisión mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, en el que explicó que varios de sus corredores presentan problemas de salud que les impiden competir. "El Best PC Ecuador informa a la comunidad ciclística que no participará en la Vuelta a Guatemala 2026 debido a la indisponibilidad médica de varios de sus corredores.

Tras su participación en la Vuelta a la Juventud, varios deportistas presentan afecciones respiratorias, mientras que otros continúan recuperándose de lesiones sufridas en la Vuelta a Venezuela. Por recomendación médica, estos corredores no están autorizados para competir. Asimismo, las alternativas consideradas no cuentan con la visa requerida para ingresar a Guatemala. Lamentamos no poder participar en esta edición y agradecemos la comprensión de la Federación Guatemalteca de Ciclismo". expresó el comunicado del equipo Best PC Ecuador.

El pelotón se prepara para la Vuelta a Guatemala

Pese a esta ausencia, la organización continúa con los preparativos para el inicio de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026, que reunirá a equipos nacionales e internacionales durante diez días de competencia.

La afición estará atenta al desempeño de los representantes guatemaltecos, quienes buscarán aprovechar su conocimiento del recorrido y el apoyo del público para intentar recuperar el título.

Con el retiro de Best PC Ecuador, la competición pierde a uno de los equipos continentales de la región y la participación de Byron Guamá, uno de los ciclistas más reconocidos de Ecuador y habitual protagonista de la ronda guatemalteca.