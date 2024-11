Dato histórico | Las inesperadas despedidas de la Vuelta a Guatemala

El ciclismo enciende pasión, entusiasmo e interés en jóvenes, quienes tratan de figurar en el apasionante mundo de las bicicletas. Esa es la historia de los originarios de La Esperanza, Quetzaltenango, Celestino Santos Gonón y Edwin Gonzalo Santos García, tío y sobrino.

Ambos fueron picados con esa fiebre y alcanzaron su propósito: formar parte del pelotón multicolor de corredores en una vuelta a Guatemala. Los dos compitieron en años diferentes.

Cada uno logró grandes momentos y dejaron su legado en el libro de las estadísticas del deporte del pedal; sin embargo, sus carreras ciclísticas fueron cortas, únicamente de más de cinco años.

Las circunstancias los obligaron a tomar la decisión de dejar de pedalear a una edad en la que se podía obtener más, al tomar en cuenta las cualidades que mostraron en las carreteras de nuestra Guatemala y del extranjero.

CAMPEÓN CELESTINO

Celestino inició su camino a los 15 años, por inquietud de sus hermanos. Tomó la salida en varias carreras recreativas hasta desembocar en la Asociación de Ciclismo de Quetzaltenango, en la cual empezó a participar en pruebas oficiales.

Con 16 años compitió en la Vuelta de la Juventud de 1979. El vencedor de entonces fue René la Rana Ortiz Quiñónez. Su calidad lo llevó al cuarto lugar de la clasificación general. “Fue una gran experiencia”, comentó sobre esa primera participación.

Al año siguiente se tituló monarca de la Vuelta. En 1981 se unió a las filas de Café Quetzal, hasta 1987. Tomó la salida en seis ediciones de la Vuelta a Guatemala.

El suéter de campeón nacional de ruta 1985 y la corona de la Vuelta de la Juventud constituyen sus principales logros. Le puso un alto a su carrera en 1987, a los 24 años. “Fue por diferencias de criterios. De esa manera se cerró mi etapa en el ciclismo competitivo”, refirió.

“Estoy contento por los éxitos que alcancé. Mi paso en el deporte fue bueno, porque me dio la oportunidad de representar a Guatemala como seleccionado nacional en diferentes pruebas”, dijo.

TRES AÑOS DE CHALO

Edwin Gonzalo también tuvo un paso fugaz. Exhibió su nivel competitivo en vueltas a Guatemala solamente tres años. Pero su etapa de alto rendimiento empezó a los 14 años, lo cual le permitió figurar en la caravana de la Vuelta de la Juventud en cinco oportunidades. Su mejor logro: un sexto lugar.

Su primer equipo fue Motoservicio Méndez; después, Spur Cola, Windsor-Kern´s y durante los 10 años activo formó parte de la selección nacional. Con la Selección los años consecutivos.

Competir por Guatemala en el extranjero fue su máximo orgullo. Destacó dos logros: correr la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos, Atlanta-1986 y el cetro de campeón nacional de ruta de 1995.

Celestino Santos Gonón, con suéter de campeón nacional. (Foto Prensa Libre: Cortesía Carlos Morales Chacón)

Respecto de su imprevisto adiós del ciclismo, aseguró que la dirigencia del Foremost-Kern´s lo abandonó. “No les importó mi salud después de la fractura de la muñeca derecha. Ningún medicamento me aportó. Cuando fui útil, todo estuvo bien; después, nada”, recordó.

“También me dejaron fuera de la nómina de 13 preseleccionados. Argumentaron que no tendría tiempo de recuperación de la lesión cuando faltaban seis meses para ir a los Olímpicos en Atlanta. Logré estar bien. Clasifiqué en el tercer lugar y me incluyeron, pero mi ánimo decayó. A partir de ese momento empecé a pensar en el retiro”, relató.

En 1996, a los 25 años, todo acabó. “Me quedó el honor de ir a Juegos CA y del Caribe, en Ponce, Puerto Rico-1993. Fui a los Panamericanos en Argentina; a Colombia, a Juegos del Océano Pacífico, Vuelta a Martinica, al Tour Gigante de Puerto Rico en dos oportunidades”, resaltó.