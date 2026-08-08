Debut sólido de Edgar Torres en la Vuelta a Colombia 2026: el mejor del equipo Hino One La Red

Edgar Torres tuvo un debut prometedor en la Vuelta a Colombia 2026. El ciclista guatemalteco fue el mejor representante del Team Hino One La Red Suzuki en la primera etapa y se mantuvo cerca de los primeros lugares durante una exigente jornada.

Torres cruzó la línea de meta en la posición 16, con un tiempo de 4 horas, 52 minutos y 52 segundos, a solo 10 segundos del ganador. La etapa estuvo marcada por el calor, los constantes ataques y un intenso sprint en los kilómetros finales.

Wilmar Paredes, del Team Medellín, se impuso en el sprint final y consiguió la victoria de la jornada. El colombiano también se colocó como líder de la clasificación general después de una primera etapa en la que las diferencias entre los principales corredores fueron mínimas.

Torres no fue el único integrante del Team Hino One La Red Suzuki que destacó en el inicio de la competencia. Otros cinco corredores de la escuadra cruzaron la meta en el mismo grupo que el guatemalteco, resultado que representó un buen comienzo para el equipo.

Los datos de Edgar Torres en la primera etapa