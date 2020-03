El coronavirus afecta la agenda de los atletas guatemaltecos clasificados a Tokio 2020

Érick Barrondo espera conseguir una competencia de 50 kilómetros, previo a los Juegos Olímpicos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde el nadador Luis Carlos Martínez hasta el marchista Érick Barrondo. Todos los atletas han improvisado sus planes, aunque mantienen la calma en medio de la incertidumbre.

“En mi caso no le he prestado mucha atención. He tratado de estar lo más concentrado posible en mi trabajo”, asegura el medallista olímpico desde España.

Barrondo, quien espera estar en sus terceros juegos —Londres 2012 y Río 2016—, iba a competir en los 50 kilómetros de la edición 39 del Dudinská, en Dudince, Eslovaquia.

“Hay que ver en dónde se compite para tener kilómetros de competencia en las piernas. Lo malo es que la preparación para los 50, por lo desgastante que es, no se puede hacer seguido y tampoco posponer competencias. Hay que esperar”, refiere Barrondo.

En pausa

Charles Fernández, pentatleta nacional y bicampeón panamericano, tenía planificados sus últimos campamentos de preparación en Asia, ahora deberá encontrar otra alternativa.

La última competencia en la que participó Charles fue la Copa Mundial en El Cairo, Egipto, a finales de febrero. En mayo se tenía prevista la celebración del Campeonato Mundial en China, pero ahora se disputará en Cancún, México, si no lo aplazan o existe algún inconveniente.

“En mi deporte se ha movido una competencia, el campeonato Mundial. No podemos planificar nada”, señala el atleta de 24 años.

Planes frustrados

Mientras tanto, la navegante Isabella Maegli, quien competirá en sus primeros juegos olímpicos, está en México, donde organiza su agenda de campamentos.

“Tenía todo arreglado para mis campamentos en Europa. El 26 de marzo viajaba a Palma de Mallorca —España— y se canceló. Mi entrenador está en Nueva Zelanda y no sabemos qué hacer. Estamos viendo en dónde nos juntamos; yo estoy en México, tal vez sea aquí, y después quiero ir a Guatemala porque ahí voy a estar tranquila”, explica la atleta de navegación a vela.

Isabella también tenía programado un campamento en Italia, el cual tuvo que ser suspendido: “No hay ningún gimnasio abierto”, cuenta con frustración la guatemalteca.

El velerista Juan Ignacio Maegli —Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016—, también esperaba viajar a Italia para competir y efectuar sus últimos campamentos de preparación. “Ese era el plan, pero ahora estamos reevaluando”, comenta.

Espera un permiso

Luis Carlos Martínez es el único nadador guatemalteco clasificado a las justas olímpicas, en la prueba de 100 metros mariposa. Por el momento entrena con normalidad, aunque con la incertidumbre de si podrá competir en Canadá, en abril.

“Por ahora en lo que me ha afectado es que mi entrenador no sabe si lo van a dejar salir del país —Estados Unidos— para ir a un campeonato en Canadá. Está pendiente que le den permiso en la universidad”, revela el deportista.