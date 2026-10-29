El costarricense Sergio Arias conquista la séptima etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026

La 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 vivió una jornada de emoción y exigencia durante la séptima etapa, disputada este jueves 29 de octubre sobre un recorrido de 142.5 kilómetros, entre La Esperanza, Quetzaltenango, Salcajá, Alaska, Nahualá, La Cuchilla, Los Encuentros y Piedra María Tecún.

La montaña volvió a ser protagonista en una exigente jornada que puso a prueba la resistencia y la estrategia del pelotón multicolor. El gran vencedor fue el costarricense Sergio Arias, del equipo Arenas Tlax-Mex de México, quien tuvo una destacada actuación para adjudicarse la victoria de etapa.

Arias lanzó su ataque en los kilómetros finales para distanciarse de sus compañeros de fuga y demostró su fortaleza durante el último ascenso. El ciclista costarricense resistió los intentos de sus perseguidores y mantuvo un ritmo constante hasta cruzar primero la meta en Piedra María Tecún, para adjudicarse una importante victoria en la vuelta a Guatemala.

A lo largo del recorrido, cientos de aficionados se acercaron a las carreteras para alentar a los participantes. Los seguidores acompañaron al pelotón en ascensos, descensos y distintos puntos del trayecto.

Sin embargo, la jornada también dejó momentos de preocupación, debido a que se registraron nuevas caídas en el sector de la Cumbre de Alaska, una de las zonas más exigentes del recorrido. Los incidentes se sumaron a otros percances ocurridos durante la presente edición de la Vuelta a Guatemala, que ha estado marcada por varias caídas de corredores.

Cristian Rico conserva el suéter amarillo

En la clasificación general no hubo cambios en el liderato. El colombiano Cristian Rico, del equipo NU Colombia, logró defender el suéter amarillo y continúa al frente de la competencia. El ciclista colombiano superó una nueva jornada de montaña y llegará como líder a las etapas decisivas, con el objetivo de mantener su ventaja y conquistar el título de la 65 Vuelta.

La cronoescalada podría definir la clasificación general

La atención se centra ahora en la octava etapa, una exigente cronoescalada de 22 kilómetros que recorrerá San Juan La Laguna, San Pablo, Santa Clara y Pamezabal.

Esta prueba contra el reloj podría provocar diferencias importantes entre los principales aspirantes al título y generar cambios en la clasificación general.

Entre los corredores que buscarán aprovechar la jornada destacan los guatemaltecos Mardoqueo Vásquez y Wilson Chonay, quienes intentarán recortar tiempo respecto del líder colombiano.

Ambos ciclistas afrontarán una etapa determinante para sus aspiraciones de mejorar posiciones y mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la Vuelta a Guatemala 2026.