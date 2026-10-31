El mexicano José Muñiz, de Canel’s Java, gana la novena etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

José Ramón Muñiz, de Canel’s Java, ganó la novena etapa de la 65 Vuelta a Guatemala, entre Sololá y Ciudad Vieja. El mexicano cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 12 minutos y 54 segundos. El guatemalteco Henry Sam fue segundo, a 13 segundos. Disputó el final con Muñiz, quien tomó una ligera ventaja en los metros finales.

La jornada de 139.1 kilómetros estuvo marcada por un incidente. Cerca del kilómetro 110 del recorrido, el tráfico en la entrada a Chimaltenango obligó al juez comisario a neutralizar la carrera.

La decisión frustró la fuga de tres corredores: Muñiz, Sam y el costarricense Donovan Ramírez. Al reanudarse la competencia, Ramírez sufrió una caída y la escapada quedó reducida a dos.

El líder de la Vuelta, Jhonatan Chávez, se refirió a lo ocurrido. “Es un poco triste que la gente no respete que estamos en el día de carrera, es un llamado para la organización y así no vuelva a suceder”, afirmó.

PL / Érick Ávila

Fue una etapa que dejó definidos varios puestos de cara al cierre. Jonathan Chávez sigue al frente de la general y se resolvieron los títulos de la montaña y las metas volantes.

Montaña y metas volantes

El estadounidense Logan Unger se coronó campeón de la montaña, título que se definía en esta etapa. Alex Rony Julajuj ganó la clasificación de metas volantes y NU Colombia se quedó con la regularidad. Wilson Chonay se mantiene como el mejor guatemalteco de la vuelta.

Así quedó la etapa

José Ramón Muñiz — 3:12:54 Henry Alberto Sam — a 13 segundos Christopher Jurado — a 1:17 Ignacio de Jesús Prado — a 1:17 Andrés Libar Cardona — a 1:17



Erick Ávila / PL

Así quedó la clasificación general

Jhonatan Chávez — 32:53:30 Cristian David Rico — a 57 segundos Wilson Chonay — a 1:40 Yesid Albeiro Pira — a 2:25 Luis Daniel Oses — a 2:58 Mardoqueo Vásquez — a 2:59 Óscar Hernando Fernández — a 4:27



Mañana el pelotón cierra la Vuelta en un circuito del Anillo Periférico, en terreno llano. Con 57 segundos de ventaja de Chávez sobre su compañero Rico, la definición del título queda para la última jornada.