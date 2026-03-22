EN VIVO | Guastatoya vs. Municipal por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026

Guastatoya y Municipal abren este domingo la actividad de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 en el estadio Municipal David Cordón Hichos a las 4:00 de la tarde. Los Pecho Amarillo, dirigidos por Marco Antonio Figueroa, buscan sumar de tres en casa para mantenerse alejados de la zona de descenso en la tabla acumulada.

Guastatoya llega al partido en la sexta posición del Clausura 2026 con 19 puntos tras su victoria ante Mictlán en la jornada anterior. En la tabla acumulada los Pecho Amarillo acumulan 41 puntos en la décima posición, por lo que cada punto sigue siendo vital para alejarse del peligro de descenso.

Municipal, dirigido por Mario Celado, llega en la quinta posición con 21 puntos y con la motivación de su goleada 4-1 sobre Aurora en la jornada anterior. Los rojos buscarán sumar tres puntos que los mantengan en la pelea por los primeros lugares del Clausura 2026.

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