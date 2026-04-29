EN VIVO | Vuelta Bantrab 2026 interrumpida por caída masiva en los primeros kilómetros de la primera etapa

La quinta edición de la Vuelta Ciclística Bantrab 2026 arrancó este miércoles desde el Lago de Amatitlán con 96 corredores de 16 equipos dispuestos a disputar cinco etapas y 666.9 kilómetros, pero el inicio del evento se vio opacado por una caída masiva en los primeros kilómetros de la primera etapa.

El incidente fue provocado por un motorista que no acató las indicaciones de seguridad y se cruzó ante el pelotón, generando un accidente en cadena que involucró a numerosos ciclistas y motocicletas de medios de comunicación.

Varios competidores resultaron lesionados y debieron retirarse de la carrera, mientras otros fueron trasladados a atención médica de manera inmediata. El caso más preocupante es el del ciclista Carlos Acajabón, quien resultó el más afectado por un golpe en la cabeza en la caída producida aproximadamente en el kilómetro 41 y fue trasladado de urgencia para recibir atención médica.

La carrera fue neutralizada mientras las autoridades evaluaban la magnitud del incidente y la condición de los corredores afectados. Los ciclistas que lograron continuar se detuvieron en señal de solidaridad con sus compañeros caídos, a la espera de indicaciones del comisario de carrera sobre la continuidad del evento.

29 de abril 2026, 10:00h Traslados a emergencias

Varios ciclistas fueron trasladados en ambulancia para recibir asistencia médica tras la caída masiva, siendo Carlos Acabajón el caso más preocupante al resultar el más afectado en el incidente ocurrido aproximadamente en el kilómetro 41.

29 de abril 2026, 10:06h Se reanuda la etapa

El comisario de carrera confirmó la reanudación de la Vuelta Bantrab 2026 y los ciclistas que no resultaron afectados por la caída continuarán el recorrido por la Autopista Palín, Escuintla

29 de abril 2026, 10:24h Comunicado sobre el recorrido

El comisario principal y el director de carrera Omar Ochoa anunciaron que el tramo recorrido desde Amatitlán hasta el lugar donde se produjo la caída masiva quedará anulado y no contará en la competencia oficial. Las autoridades de la carrera definirán y anunciarán el nuevo punto de partida desde donde arrancará oficialmente la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026.

29 de abril 2026, 10:35h Anuncio: primera meta volante anulada

29 de abril 2026, 10:47h Inicia la primera etapa

El nuevo punto de partida oficial de la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 será en El Florido, Aceituno, Escuintla, desde donde los ciclistas retomarán la competencia. Con este ajuste, la etapa tendrá una distancia oficial de 118.8 kilómetros hasta la meta en Retalhuleu