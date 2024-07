El camino para llegar a las fiestas parisinas fue largo para Érick, debido a que no logró hacer la marca de clasificación: 1:20.10. Se quedó cerca el 27 de mayo en Eslovaquia, al terminar la prueba de los 20 kilómetros en 1:21.07.

De tal manera, que optó por el camino largo, como los es el ranquin mundial y los puntos sumados desde febrero, con el nacional de marcha, pasando por el Gran Premio de La Coruña, España; Podebrady, República Checa, y el Centroamericano de Atletismo, con lo que pudo alcanzar lo requerido para clasificar.

Al cierre del ranquin mundial, el seleccionado nacional se ubicó en el lugar 48, justo en el límite para estar en el cuadro de atletas que tomarán salida el 31 de julio, a partir de las 23.30 horas, en la competencia de los 20 kilómetros, donde también estará José Alejandro Barrondo.

Satisfacción

“Estoy bastante emocionado y contento. Al principio fue de muchos nervios, porque empecé en febrero a buscar sumar puntos. El proceso fue bueno, e incluso fui mejorando mis marcas”, comparte el atleta originario de Chiyuc, San Cristóbal Verapaz.

Destaca que, debido a la espera de la confirmación de la clasificación, la cual llegó el 2 de julio, decidió junto a su entrenador Mynor Ortiz, de Guatemala, realizar el campamento de preparación en Quetzaltenango. “El objetivo fue estar enfocado y aislado de todo; siento que funcionó bien. Me siento capaz de hacer un buen papel”, asegura.

Érick Barrondo en uno de los últimos entrenamientos en el Doroteo Guamuch Flores antes de viajar a París, Francia. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

La clasificación

“Claro, me hubiera gustado asistir a los Olímpicos de París por marca, eso da seguridad al atleta, pero también es importante hacer ver que los que se clasifican con marca a veces no la repiten. En el caso del ranquin, lo obliga a uno a mantener un nivel”, subraya Barrondo.

El atleta nacional ha tenido un largo recorrido deportivo. Comenzó en la marcha en el 2010 y en los Panamericanos del 2011 se adjudicó el oro y un año después se consagró en Londres 2012 con la plata en los 20 kilómetros.

Después, regresó a las justas olímpicas en Río de Janeiro 2016, siempre en los 20 kilómetros, donde terminó en el puesto 50, a más de siete minutos del chino Zhen Whan. El Tokio 2020, incursionó en los 50 kilómetros, pero no terminó, luego de haber sido descalificado.

Erick Barrondo luego de haber completado la carrera de 20 km en Londres 2012. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Barrondo asegura que aún no conoce detalles del circuito en París, no le gusta indagar en esos detalles, pero de lo que si está claro es que tiene como meta hacer una marca entre 1:19.30 o 1:20.30, con lo cual se aseguraría estar entre los primeros 10 lugares. “¿Subir al podio? Si se da la oportunidad, la buscaré. No siempre gana el que esté mejor preparado o el que tiene mejor condición física, sino el que aproveche el momento”, puntualiza.

Perfil de Érick Barrondo