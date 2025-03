Gian Paolo Ferrari | De entrenar futbol con el Pin Plata a emigrar a República Checa para jugar en la liga profesional de softbol

Su vida deportiva comenzó como portero en las fuerzas básicas de Municipal; Juan Carlos el Pin Plata era su entrenador. Mientras Gian Paolo Ferrari se concentraba en cumplir su sueño de ser futbolista, la vida le tenía preparado un destino diferente y lo encaminó al softbol.

“Yo era portero de Municipal, estuve hasta la sub-13 y mi entrenador era el Pin Plata, uno de mis ídolos. Pero mucha gente creía que tenía madera para el softbol. Antes, no me apasionaba, y ahora es el deporte de mis amores. Yo soy una persona muy creyente en Dios y siempre he dicho que Él lo pone a uno en su lugar en el momento preciso”, comentó.

En aquel tiempo, Ferrari estaba concentrado en el balompié, pero en sus venas corría sangre softbolera, ya que lo traía por la herencia de su padre, Aldo, y su abuelo Alberto.

Todo se fue alineando para que cambiara de disciplina, ya que era algo complicado poder intercalar sus estudios con los entrenamientos, hasta que salió del equipo rojo, y Sergio Vargas, uno de los mejores lanzadores, vio que tenía potencial y lo llevó a entrar.

“Mi papá jugaba y yo me puse a imitarlo una vez, y uno de los mejores lanzadores del país, Sergio Vargas, me identifica y le pregunta a mi papá si me puede entrenar, y empecé en la Tercera División. Primero jugué en segunda base y, luego, como pícher. De hecho, mi abuelito también jugó; fue lanzador y seleccionado, por lo que ya traía el softbol en mis venas”, relató.

De la cancha al diamante

La práctica del futbol quedó a un lado, aunque sigue siendo aficionado, pero en su corazón no hay más espacio que para el softbol. Tras pasar por todas las categorías, tanto de la liga como en la selección nacional, Ferrari se consagra como uno de los mejores lanzadores del país, lo cual le ha valido para ya tener la experiencia de jugar en el extranjero.

“Siempre he dicho que la vida me trajo a este deporte, porque sabía cuándo y en qué momento ponerme acá”, dijo.

Estados Unidos fue su primera aventura en el extranjero; del 2021 al 2024 jugó en Braves, de Oregón, donde participó en el torneo ISC, considerado el mejor campeonato de clubes de su deporte en el planeta.

Ferrari durante un juego con los Braves, su antiguo equipo en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gian Paolo Ferrari).

“Tuve la oportunidad de jugar el mejor torneo del mundo; fue una gran experiencia para mí estar junto a los mejores jugadores. Antes los miraba por televisión o en YouTube, y poder estar enfrentándolos fue algo inolvidable”, recordó.

Desde los 16 años forma parte de la selección mayor y ha pasado por los diferentes procesos. Ha destacado en torneos internacionales.

"Estoy en selección desde el 2016, pasando por todas las categorías hasta llegar a la mayor, donde he jugado diferentes torneos, incluidos los Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y hasta el Mundial de Oklahoma, que se realizó el año pasado", destacó.

Camino a Praga

La disciplina, el esfuerzo, la constancia y el talento han premiado a Gian Paolo Ferrari, quien, luego de destacar en la Supercopa de Europa, ahora jugará en República Checa, una de las tres mejores ligas del mundo, junto a Estados Unidos y Japón.

Tempo Praha será su equipo, con el que jugará por tres meses, tiempo que dura el torneo.

“Esta oportunidad nace porque el año pasado tuve la oportunidad de jugar con un equipo sueco la Supercopa de Europa y jugué en contra del que ahora será mi equipo. Tuve la oportunidad de lanzarles a ellos y me fue muy bien. Ellos quedaron interesados en mí y me contactaron este año. Estoy muy feliz y quiero dejar una huella para que más jugadores de Guatemala tengan la misma oportunidad, porque hay talento", afirmó Ferrari, quien se convertirá en el primer guatemalteco en jugar en Europa y en estar en dos de las tres mejores ligas del mundo.

El guatemalteco Gian Paolo Ferrari, es parte de la Selección Nacional de Guatemala de Softbol y uno de los lanzadores estelares. (Foto Prensa Libre: María Renée Gaytán).

El pelotero siempre ha sido ambicioso, deportivamente hablando. Confiado en sus capacidades, quiere llegar más lejos y sueña con ser el mejor lanzador del mundo.

"Siempre lo he dicho, quiero ser el mejor del mundo. Sé que para eso falta mucho y hay que trabajar, pero es una meta que quiero cumplir", argumentó.

Agenda cargada

Ferrari tendrá un año con una gran travesía deportiva, ya que estará tres meses con el equipo checo, tiempo que dura el torneo; posteriormente, jugará en Canadá y en Estados Unidos con el equipo de Sandlot Merchants.

“Esta temporada voy a estar fuera del país mucho tiempo, lejos de mi familia, de mi zona de confort, por lo que será una oportunidad bonita, tanto a nivel personal como deportivo”, finalizó.