Guatemala brilla en gimnasia artística con 14 medallas en el Campeonato Centroamericano y del Caribe

Guatemala cerró con una destacada cosecha su participación en el Campeonato Centroamericano y del Caribe UPAG Adulto El Salvador 2026, donde la Selección Nacional de gimnasia artística consiguió 14 medallas: siete de oro, cinco de plata y dos de bronce. Entre los protagonistas estuvo Jaycko Bourdet, quien aportó tres títulos individuales y otro más en la competencia por equipos.

El certamen se desarrolló del 14 al 20 de septiembre en el Complejo Polideportivo de Ciudad Merliot, El Salvador, con la participación de 196 atletas provenientes de Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y el país anfitrión.

La delegación guatemalteca tuvo una actuación sobresaliente en los distintos aparatos y alcanzó el primer lugar por equipos en la categoría masculina. En el all around, Bourdet también se quedó con la medalla de oro, mientras Mario Taperio completó el podio al obtener la presea de plata.

El dominio nacional quedó reflejado en los aparatos, ya que Guatemala consiguió cinco de los seis oros que estuvieron en juego. Bourdet fue campeón en barras paralelas y barra fija, Jorge Vega ganó en salto y sumó una plata en suelo, Jefferson García se impuso en caballo con arzones y Taperio hizo lo propio en anillas.

Taperio volvió a destacar al ganar la plata en barras paralelas, además de sumar bronces en suelo y caballo con arzones. En salto, Gabriel Paniagua consiguió la medalla de plata y compartió el podio con Vega, en otra de las actuaciones destacadas de la delegación.

El resultado representa una actuación de alto nivel para la gimnasia guatemalteca y refleja el trabajo realizado en preparación, fogueo y acompañamiento de los atletas, quienes volvieron a colocar al país entre los protagonistas de la competencia regional.

Este resultado se suma a la reciente participación de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde Jorge Vega consiguió dos medallas de oro, en suelo y salto, mientras Bourdet obtuvo el bronce en el all around.

“Fue un evento importante para nosotros para medirnos y probarnos, sobre todo para Jorge Vega que asistirá al Mundial en Rusia y Mario Taperio al de Países Bajos el próximo mes”, explicó Benjamín Paz, entrenador de la selección de gimnasia.