Deporte Nacional
Guatemala celebró 37 años de la Carrera de la Luz y el Sonido con más de 2 mil participantes
La competencia inclusiva de 5K y 10K reunió a miles de personas en la Avenida La Reforma en una fiesta deportiva que se ha celebrado durante décadas en el país.
Miles de personas participaron en la 37 edición de la Carrera Internacional de la Luz y el Sonido en la Avenida La Reforma de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: PL / Comité Pro Ciegos y Sordos).
Guatemala volvió a celebrar uno de sus eventos deportivos más queridos. La 37 edición de la Carrera Internacional de la Luz y el Sonido reunió a más de 2 mil participantes en la Avenida La Reforma y 12 calle de la zona 9 en una competencia inclusiva que desde hace décadas convoca a personas con y sin discapacidad.
La competencia arrancó poco después de las 7:30 AM con el banderazo de salida dividido en diferentes categorías para la prueba de 5 kilómetros y la de 10 kilómetros en lo que fue una mañana deportiva muy especial en la ciudad capital.
“Casi 2 mil personas corriendo y demostrando que la discapacidad no significa incapacidad” afirmó la presidenta del Comité Pro Ciegos y Sordos doctora Marielos de Rueda quien destacó la diversidad de participantes que incluyó adultos mayores y niños de distintos centros educativos.
#AHORA Marielos de Rueda, presidenta del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, y Jorge Mario Cifuentes, coordinador de Deportes de la institución, brindan detalles de la 37.ª Carrera Internacional de la Luz y el Sonido. 🎥 Alex Meoño https://t.co/72mVLTv2Ve— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 11, 2026
El coordinador de deportes del Comité Pro Ciegos y Sordos Jorge Mario Cifuentes celebró la continuidad del evento por 37 años consecutivos. “Es una justa deportiva que es para todas y para todos” señaló resaltando el carácter inclusivo de la competencia .
Una fiesta para todos los guatemaltecos
Marielos De Rueda también destacó la participación de adultos mayores que trotan y corren junto a familias y personas con distintas capacidades. La actividad se convirtió en una fiesta inclusiva que reunió a guatemaltecos de todas las edades en uno de los eventos deportivos más tradicionales del país.
El Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala expresó su satisfacción por llegar a un año más de la competencia. La carrera sigue siendo un símbolo de inclusión y deporte en Guatemala en lo que es una tradición que ya forma parte del calendario deportivo nacional desde hace casi cuatro décadas.