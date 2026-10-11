Guatemala celebró 37 años de la Carrera de la Luz y el Sonido con más de 2 mil participantes

Guatemala volvió a celebrar uno de sus eventos deportivos más queridos. La 37 edición de la Carrera Internacional de la Luz y el Sonido reunió a más de 2 mil participantes en la Avenida La Reforma y 12 calle de la zona 9 en una competencia inclusiva que desde hace décadas convoca a personas con y sin discapacidad.

La competencia arrancó poco después de las 7:30 AM con el banderazo de salida dividido en diferentes categorías para la prueba de 5 kilómetros y la de 10 kilómetros en lo que fue una mañana deportiva muy especial en la ciudad capital.

PL / Comité Pro Ciegos Sordos

“Casi 2 mil personas corriendo y demostrando que la discapacidad no significa incapacidad” afirmó la presidenta del Comité Pro Ciegos y Sordos doctora Marielos de Rueda quien destacó la diversidad de participantes que incluyó adultos mayores y niños de distintos centros educativos.

#AHORA Marielos de Rueda, presidenta del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, y Jorge Mario Cifuentes, coordinador de Deportes de la institución, brindan detalles de la 37.ª Carrera Internacional de la Luz y el Sonido. 🎥 Alex Meoño https://t.co/72mVLTv2Ve — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 11, 2026

El coordinador de deportes del Comité Pro Ciegos y Sordos Jorge Mario Cifuentes celebró la continuidad del evento por 37 años consecutivos. “Es una justa deportiva que es para todas y para todos” señaló resaltando el carácter inclusivo de la competencia .

Una fiesta para todos los guatemaltecos

Marielos De Rueda también destacó la participación de adultos mayores que trotan y corren junto a familias y personas con distintas capacidades. La actividad se convirtió en una fiesta inclusiva que reunió a guatemaltecos de todas las edades en uno de los eventos deportivos más tradicionales del país.

El Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala expresó su satisfacción por llegar a un año más de la competencia. La carrera sigue siendo un símbolo de inclusión y deporte en Guatemala en lo que es una tradición que ya forma parte del calendario deportivo nacional desde hace casi cuatro décadas.