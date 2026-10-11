Guatemala celebró 37 años de la Carrera de la Luz y el Sonido con más de 2 mil participantes

Deporte Nacional

Guatemala celebró 37 años de la Carrera de la Luz y el Sonido con más de 2 mil participantes

La competencia inclusiva de 5K y 10K reunió a miles de personas en la Avenida La Reforma en una fiesta deportiva que se ha celebrado durante décadas en el país.

Alejandra Soto

|

time-clock

Miles de personas participaron en la 37 edición de la Carrera Internacional de la Luz y el Sonido en la Avenida La Reforma de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: PL / Comité Pro Ciegos y Sordos).

Guatemala volvió a celebrar uno de sus eventos deportivos más queridos. La 37 edición de la Carrera Internacional de la Luz y el Sonido reunió a más de 2 mil participantes en la Avenida La Reforma y 12 calle de la zona 9 en una competencia inclusiva que desde hace décadas convoca a personas con y sin discapacidad.

La competencia arrancó poco después de las 7:30 AM con el banderazo de salida dividido en diferentes categorías para la prueba de 5 kilómetros y la de 10 kilómetros en lo que fue una mañana deportiva muy especial en la ciudad capital.

PL / Comité Pro Ciegos Sordos

“Casi 2 mil personas corriendo y demostrando que la discapacidad no significa incapacidad” afirmó la presidenta del Comité Pro Ciegos y Sordos doctora Marielos de Rueda quien destacó la diversidad de participantes que incluyó adultos mayores y niños de distintos centros educativos.

El coordinador de deportes del Comité Pro Ciegos y Sordos Jorge Mario Cifuentes celebró la continuidad del evento por 37 años consecutivos. “Es una justa deportiva que es para todas y para todos” señaló resaltando el carácter inclusivo de la competencia .

LECTURAS RELACIONADAS

Canelo vs. Mbilli: la gran pelea del 31 de octubre que podría abrir el camino a Lester Martínez

chevron-right

Concacaf eligió el gol de Matt Evans como el mejor de la fase de grupos de la Liga de Naciones

chevron-right

Una fiesta para todos los guatemaltecos

Marielos De Rueda también destacó la participación de adultos mayores que trotan y corren junto a familias y personas con distintas capacidades. La actividad se convirtió en una fiesta inclusiva que reunió a guatemaltecos de todas las edades en uno de los eventos deportivos más tradicionales del país.

El Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala expresó su satisfacción por llegar a un año más de la competencia. La carrera sigue siendo un símbolo de inclusión y deporte en Guatemala en lo que es una tradición que ya forma parte del calendario deportivo nacional desde hace casi cuatro décadas.

PL / Comité Pro Ciegos Sordos

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Atletismo Carrera de la Luz y el Sonido Deporte Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM