El Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo se convertirá en una importante oportunidad para el deporte guatemalteco. A partir de este lunes 23 de noviembre hasta el 30 del mismo mes, una delegación de 32 atletas nacionales participará en la XV edición de este certamen, que se desarrollará en el Polígono de Tiro Las Palmas, en Lima, Perú, y pondrá en disputa boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La competencia tendrá un significado especial, al ser el primer evento regional que entregará 12 cupos de clasificación directa para la próxima cita olímpica, además de 208 plazas para los Juegos Panamericanos. En las pruebas que otorguen tres boletos panamericanos, los primeros tres lugares asegurarán su clasificación.

La representación guatemalteca estará integrada por 20 tiradores en las modalidades de rifle y pistola, entre quienes destacan Octavio Sandoval, Albino Jiménez, Jazmine Matta y Diana López. Los otros 12 seleccionados competirán en las pruebas de armas de caza, con figuras como Sebastián Bermúdez, Jean Pierre Brol, Emily Padilla y Adriana Ruano.

Precisamente, Ruano será una de las principales referentes del campeonato. La campeona olímpica de París 2024 llega a Lima después de convertirse, durante la segunda semana de noviembre, en la primera deportista guatemalteca en asegurar su clasificación a Los Ángeles 2028, tras conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro disputado en Doha, Catar.

Cita con figuras internacionales

El certamen reunirá a 359 tiradores de 22 países, entre ellos destacadas figuras del deporte mundial. Además de Ruano, sobresalen la chilena Francisca Crovetto, también campeona olímpica de París 2024, y la estadounidense Kim Rhode, ganadora de seis medallas olímpicas, tres de ellas de oro.

Durante la competencia se desarrollarán pruebas de rifle, pistola y escopeta, tanto individuales masculinas y femeninas como por equipos mixtos. Las especialidades incluyen rifle de aire a 10 metros, rifle de tres posiciones a 50 metros, pistola de aire a 10 metros, pistola a 25 metros, fosa olímpica y skeet.

Para Perú, el campeonato también representará una oportunidad de evaluar la infraestructura y las condiciones técnicas del Polígono de Tiro Las Palmas, escenario que recibió esta disciplina durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y volverá a tener protagonismo en Lima 2027.

La delegación guatemalteca afrontará en Lima una competencia clave dentro del calendario internacional, con la posibilidad de sumar nuevas clasificaciones para el país en el ciclo olímpico. Los resultados que obtengan los tiradores nacionales en las distintas modalidades serán determinantes en la búsqueda de plazas para los Juegos Panamericanos de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en un campeonato que reunirá a los principales exponentes del tiro deportivo del continente.

Delegación de Guatemala

Atletas tiro deportivo

Jiménez albino

José Campos

José Vidal

David Castillo

Kimberly Linares

Aliz Villatoro

Donalson Muñoz

Douglas Oliva

Allan Márquez

Octavio Sandoval

Gloria Rivas

Jazmine Matta

Diana López

Tatiana Linares

Krissly Gómez

Jonathan Caal

Sharon Roldán

Kevin Cárdenas

Isabel Herrarte

Maryorit Rivas

Tiro armas de caza