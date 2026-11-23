Deporte Nacional
Guatemala competirá en el Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo por boletos a Lima 2027 y Los Ángeles 2028
Una delegación de 32 atletas nacionales participará en la competencia que reunirá a 359 tiradores de 22 países, con 12 cupos olímpicos y 208 plazas para los Juegos Panamericanos en disputa.
La campeona olímpica en París 204, Adriana Ruano encabeza la nómina de deportistas guatemaltecos que estarán en el Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo en Perú. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo se convertirá en una importante oportunidad para el deporte guatemalteco. A partir de este lunes 23 de noviembre hasta el 30 del mismo mes, una delegación de 32 atletas nacionales participará en la XV edición de este certamen, que se desarrollará en el Polígono de Tiro Las Palmas, en Lima, Perú, y pondrá en disputa boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
La competencia tendrá un significado especial, al ser el primer evento regional que entregará 12 cupos de clasificación directa para la próxima cita olímpica, además de 208 plazas para los Juegos Panamericanos. En las pruebas que otorguen tres boletos panamericanos, los primeros tres lugares asegurarán su clasificación.
La representación guatemalteca estará integrada por 20 tiradores en las modalidades de rifle y pistola, entre quienes destacan Octavio Sandoval, Albino Jiménez, Jazmine Matta y Diana López. Los otros 12 seleccionados competirán en las pruebas de armas de caza, con figuras como Sebastián Bermúdez, Jean Pierre Brol, Emily Padilla y Adriana Ruano.
Precisamente, Ruano será una de las principales referentes del campeonato. La campeona olímpica de París 2024 llega a Lima después de convertirse, durante la segunda semana de noviembre, en la primera deportista guatemalteca en asegurar su clasificación a Los Ángeles 2028, tras conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro disputado en Doha, Catar.
Cita con figuras internacionales
El certamen reunirá a 359 tiradores de 22 países, entre ellos destacadas figuras del deporte mundial. Además de Ruano, sobresalen la chilena Francisca Crovetto, también campeona olímpica de París 2024, y la estadounidense Kim Rhode, ganadora de seis medallas olímpicas, tres de ellas de oro.
Durante la competencia se desarrollarán pruebas de rifle, pistola y escopeta, tanto individuales masculinas y femeninas como por equipos mixtos. Las especialidades incluyen rifle de aire a 10 metros, rifle de tres posiciones a 50 metros, pistola de aire a 10 metros, pistola a 25 metros, fosa olímpica y skeet.
Para Perú, el campeonato también representará una oportunidad de evaluar la infraestructura y las condiciones técnicas del Polígono de Tiro Las Palmas, escenario que recibió esta disciplina durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y volverá a tener protagonismo en Lima 2027.
La delegación guatemalteca afrontará en Lima una competencia clave dentro del calendario internacional, con la posibilidad de sumar nuevas clasificaciones para el país en el ciclo olímpico. Los resultados que obtengan los tiradores nacionales en las distintas modalidades serán determinantes en la búsqueda de plazas para los Juegos Panamericanos de 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en un campeonato que reunirá a los principales exponentes del tiro deportivo del continente.
Delegación de Guatemala
Atletas tiro deportivo
- Jiménez albino
- José Campos
- José Vidal
- David Castillo
- Kimberly Linares
- Aliz Villatoro
- Donalson Muñoz
- Douglas Oliva
- Allan Márquez
- Octavio Sandoval
- Gloria Rivas
- Jazmine Matta
- Diana López
- Tatiana Linares
- Krissly Gómez
- Jonathan Caal
- Sharon Roldán
- Kevin Cárdenas
- Isabel Herrarte
- Maryorit Rivas
Tiro armas de caza
- Sebastián Bermúdez
- Fernando Brol
- Jean Pierre Brol
- Ana Corado
- Carlos Hernández
- Carlos Padilla
- Emily Padilla
- Santiago Romero
- Adriana Ruano
- Camila Schaeffer
- Isabel Soto
- Ana Waleska Soto