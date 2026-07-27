Christopher Martínez disputará dos finales por el oro en una misma jornada este 28 de julio

Deporte Nacional

Christopher Martínez disputará dos finales por el oro en una misma jornada este 28 de julio

Christopher Martínez disputará dos finales este martes 28 de julio junto con Jonathan Solís, en dobles masculino, y Diana Corleto, en dobles mixto. Guatemala busca dos medallas de oro frente a México en el torneo de bádminton de Santo Domingo 2026.

|

time-clock

Christopher Martínez disputará dos finales este 28 de julio en el torneo de bádminton de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Junto con Jonathan Solís buscará el oro en dobles masculino y, posteriormente, hará pareja con Diana Corleto en la final de dobles mixto. Foto Prensa Libre: COG.

Christopher Martínez disputará este martes 28 de julio dos finales por la medalla de oro en el torneo de bádminton de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El guatemalteco competirá en dobles masculino junto con Jonathan Solís y en dobles mixto con Diana Corleto, en ambos casos frente a representantes de México.

La primera de las finales será la de dobles masculino, en la que Martínez y Solís enfrentarán a los mexicanos Armando Gaitán y Job Castillo.

LECTURAS RELACIONADAS

Kevin Cordón avanza a la final y queda a un triunfo de su quinto oro individual en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

chevron-right
Deborah Domínguez y Sebastián Domínguez clasificaron a la final de dobles mixtos(Foto Prensa Libre: Federación Deportiva Nacional de Tenis de Campo).

Tenis: Guatemala asegura otra medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y buscará el oro

chevron-right

El encuentro se disputará en la Cancha 1 del Pabellón de Tenis de Mesa, después de las finales del individual femenino, individual masculino y dobles femenino.

Tras el receso previsto por la organización, Martínez volverá a la cancha para disputar la final de dobles mixto junto con Diana Corleto. La pareja guatemalteca se medirá con los mexicanos Luis Montoya y Miriam Rodríguez por la medalla de oro.

La doble presencia del badmintonista guatemalteco convierte a Martínez en uno de los protagonistas de la jornada para la delegación nacional, que tendrá la oportunidad de conquistar dos títulos en las modalidades de dobles.

Las finales también representan una oportunidad para que Guatemala aumente su cosecha en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación ocupa el séptimo lugar con 15 preseas: dos de oro, cuatro de plata y nueve de bronce. Las medallas guatemaltecas han llegado en tiro (1 oro y 2 platas), taekwondo (1 oro, 1 plata y 2 bronces), bádminton (1 plata y 3 bronces), tiro con arco (1 bronce), judo (1 bronce) y remo (2 bronces).

La jornada también incluirá la final del individual masculino, en la que Kevin Cordón buscará su quinta medalla de oro consecutiva en la modalidad.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Raúl Barreno Castillo

ARCHIVADO EN:

Badminton Christopher Martínez Federación Nacional de Bádminton Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Kevin Cordón República Dominicana Santo Domingo 2026 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM