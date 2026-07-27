Christopher Martínez disputará dos finales por el oro en una misma jornada este 28 de julio

Christopher Martínez disputará este martes 28 de julio dos finales por la medalla de oro en el torneo de bádminton de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El guatemalteco competirá en dobles masculino junto con Jonathan Solís y en dobles mixto con Diana Corleto, en ambos casos frente a representantes de México.

La primera de las finales será la de dobles masculino, en la que Martínez y Solís enfrentarán a los mexicanos Armando Gaitán y Job Castillo.

El encuentro se disputará en la Cancha 1 del Pabellón de Tenis de Mesa, después de las finales del individual femenino, individual masculino y dobles femenino.

Tras el receso previsto por la organización, Martínez volverá a la cancha para disputar la final de dobles mixto junto con Diana Corleto. La pareja guatemalteca se medirá con los mexicanos Luis Montoya y Miriam Rodríguez por la medalla de oro.

La doble presencia del badmintonista guatemalteco convierte a Martínez en uno de los protagonistas de la jornada para la delegación nacional, que tendrá la oportunidad de conquistar dos títulos en las modalidades de dobles.

Las finales también representan una oportunidad para que Guatemala aumente su cosecha en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación ocupa el séptimo lugar con 15 preseas: dos de oro, cuatro de plata y nueve de bronce. Las medallas guatemaltecas han llegado en tiro (1 oro y 2 platas), taekwondo (1 oro, 1 plata y 2 bronces), bádminton (1 plata y 3 bronces), tiro con arco (1 bronce), judo (1 bronce) y remo (2 bronces).

La jornada también incluirá la final del individual masculino, en la que Kevin Cordón buscará su quinta medalla de oro consecutiva en la modalidad.