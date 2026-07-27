Kevin Cordón avanza a la final y queda a un triunfo de su quinto oro individual en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Kevin Cordón quedó a un triunfo de conquistar su quinto título individual consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de derrotar este lunes al mexicano Job Castillo y avanzar a la final del torneo individual masculino de bádminton de Santo Domingo 2026.

Con la victoria, el zacapaneco aseguró la medalla de plata y tendrá la oportunidad de ampliar una de las trayectorias más exitosas del deporte guatemalteco en estas justas.

Cordón conquistó el oro individual en San Salvador 2002, Cartagena 2006, Mayagüez 2010 y Barranquilla 2018. Si derrota este martes 28 de julio al mexicano Luis Montoya, sumará un quinto título individual consecutivo.

La clasificación también significó una revancha para el guatemalteco, quien dos días antes había perdido ante Job Castillo en la final por equipos mixtos. En aquella serie, el mexicano ganó el partido decisivo que dio el título a su selección y dejó a Guatemala con la medalla de plata.

En la semifinal individual, Cordón remontó el encuentro tras perder el primer set por 20-22. El guatemalteco reaccionó para imponerse 21-18 y 21-16 y sellar su pase al duelo por el oro.

Su rival será Luis Montoya, quien venció al también guatemalteco Yeison del Cid por 21-17, 10-21 y 21-13. Con ese resultado, Del Cid obtuvo la medalla de bronce.

La final individual masculina está programada como el tercer partido de la jornada en la Cancha 1 del Pabellón de Tenis de Mesa, con inicio proyectado para las 9.20 horas de Guatemala (11.20 horas en República Dominicana). El horario podría variar según la duración de las finales de dobles mixtos e individual femenino, programadas previamente.

Más allá de la final en Santo Domingo, Cordón llega con una trayectoria que lo ha consolidado como uno de los máximos referentes del deporte guatemalteco. El zacapaneco ha representado al país en cinco Juegos Olímpicos —Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024— y alcanzó el cuarto lugar en Tokio 2020, la mejor actuación de un badmintonista latinoamericano en la historia olímpica. Ahora buscará añadir un quinto oro individual consecutivo a un palmarés que lo mantiene entre los atletas más laureados del ciclo olímpico guatemalteco.