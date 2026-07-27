Tenis: Guatemala asegura otra medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y buscará el oro

La delegación de Guatemala continúa destacando en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este lunes, Deborah Domínguez y Sebastián Domínguez clasificaron a la final de dobles mixtos y aseguraron una medalla para el país.

La dupla guatemalteca venció en semifinales a los mexicanos Midori Castillo y Alejandro Hayen con parciales de 6-4 y 6-3, resultado que les permitió avanzar a la disputa por la medalla de oro. La victoria evidenció el entendimiento y la solidez de los guatemaltecos, quienes respondieron en los momentos decisivos del encuentro.

Al concluir el partido, Deborah Dominguez expresó su satisfacción por alcanzar la final y asegurar una medalla para Guatemala. " Muy feliz. Fueron demasiadas emociones dentro del partido, nervios y muchos pensamientos, pero gracias a Dios pudimos sacar este partido", comentó la deportista nacional.

Por su parte, Sebastián y Deborah resaltaron la importancia de disfrutar la final y representar con orgullo a Guatemala. "Es una final, es de dar lo mejor de uno, disfrutarla. Estamos muy felices de representar a Guatemala y vamos a luchar hasta el final", expresaron los deportistas nacionales.

Con la clasificación asegurada, Guatemala espera conocer a su rival por el título, que saldrá de la otra semifinal entre Colombia y Venezuela.

Guatemala mantiene protagonismo regional

El avance de Deborah y Sebastián se suma a la participación de la delegación guatemalteca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde atletas nacionales han figurado en distintas disciplinas.

La clasificación de la pareja garantiza una nueva medalla para Guatemala y refleja el trabajo de una generación de deportistas que continúa representando al país en Santo Domingo 2026.

Ahora el objetivo es disputar la medalla de oro y cerrar una destacada participación en el torneo. Deborah Domínguez y Sebastián Domínguez buscarán conquistar el título cuando disputen la final este martes.