Guatemala tendrá doble representación en la exigente Vuelta a Colombia 2026

Guatemala volverá a tener protagonismo en el ciclismo internacional con una doble representación en la Vuelta a Colombia 2026, una de las competencias más exigentes y tradicionales de Latinoamérica, que reunirá a varios de los principales exponentes de la región a partir de este sábado 8 de agosto.

El país estará representado por el equipo Intercontinental Hino One La Red-Suzuki, que regresa al plano internacional con una nómina experimentada y ambiciosa, dispuesta a competir de tú a tú y buscar protagonismo a lo largo de las nueve etapas de la carrera.

La escuadra guatemalteca tendrá como principales referentes al bicampeón de la Vuelta a Guatemala, Mardoqueo Vásquez, y al colombiano Yesid Pira, dos corredores llamados a asumir el liderazgo en una competencia que exigirá regularidad, fortaleza y capacidad para afrontar diferentes terrenos.

A ellos se suman Édgar Torres, Melvin Torres, Jeisson Casallas, Wilson Chonay y Víctor Tuíz, quienes completan una plantilla que buscará aportar en cada jornada y respaldar las aspiraciones del equipo.

El Hino también contará con un hombre de casa al frente de la estrategia. Alfredo Ajpacajá, campeón de la Vuelta a Guatemala en 2018, será el encargado de la dirección técnica, aportando su experiencia como corredor y ahora desde la conducción del equipo.

Canastuj al acecho

Pero la bandera guatemalteca no estará únicamente en manos del Hino. El tecpaneco José David Canastuj, quien corre para el ECA Electricidad, también afrontará el reto internacional, esta vez defendiendo los colores del conjunto colombiano Fudecom-Tour y Nativa, llegando como uno de sus refuerzos.

La Vuelta a Colombia comenzará este sábado con una exigente primera etapa de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito. El recorrido atravesará Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná, en una jornada que empezará a marcar las primeras diferencias entre los aspirantes.

José Canastuj (tercero de derecha a izquierda), refuerza al equipo Fudecom-Tour y Nativa. (Foto Prensa Libre: Vuelta a Colombia).

Con dos representantes y corredores de experiencia, Guatemala vuelve a mirar hacia el escenario internacional con argumentos para dejar su huella en una de las grandes pruebas del ciclismo latinoamericano.