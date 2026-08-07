Sergio Chumil sube en la general y va por un gran cierre en la Vuelta a Burgos

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil continúa demostrando su capacidad competitiva en la Vuelta a Burgos, donde después de cuatro etapas ascendió al puesto 27 de la clasificación general de 150 corredores en competencia y ha sido protagonista del trabajo colectivo de su equipo durante una exigente competencia.

Chumil volvió a completar una jornada sin contratiempos este viernes en la cuarta etapa, en la que cruzó la meta en la posición 29, con el mismo tiempo del ganador, el británico Matthew Brennan (4:01.12). El resultado le permitió avanzar un puesto en la clasificación general y ahora ocupa la casilla 27, a 2 minutos y 22 segundos del líder, el francés Félix Gall.

Más allá de los resultados individuales, el guatemalteco se ha mostrado combativo durante las cuatro jornadas, aportando su esfuerzo en favor de sus compañeros y respondiendo a las exigencias de un recorrido que ha mantenido un ritmo intenso. Su presencia en el pelotón y el trabajo realizado hasta ahora reflejan la importancia que ha tenido dentro de la estrategia de su equipo.

Chumil encara así la última jornada con la posibilidad de cerrar una destacada participación en una de las pruebas más exigentes del calendario español. La competencia finalizará este sábado 8 de agosto con la tradicional llegada a las Lagunas de Neila, en una etapa de 137 kilómetros que partirá desde Caleruega y volverá a poner a prueba a los escaladores.

Los primeros 60 kilómetros serán propicios para la formación de una escapada, antes de afrontar el Alto de Arroyo y el Alto de Tolbaños. Posteriormente llegará el Alto de Rozavientos, de tres kilómetros al nueve por ciento, donde podría producirse una primera selección entre los favoritos.

La batalla definitiva estará en las Lagunas de Neila, con seis kilómetros de ascenso al nueve por ciento de promedio. Será allí donde Chumil busque cerrar su actuación con otro esfuerzo destacado y mantener la progresión que ha mostrado a lo largo de la Vuelta a Burgos.